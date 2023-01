Continuano ad andare in onda le puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio rivelano che Marcello deciderà di partire per l'Australia dopo aver saputo del fidanzamento di Ludovica. Armando e Salvo saranno preoccupati per l'amico e decideranno di intervenire. Veronica riprenderà il suo lavoro al Paradiso, e scoprirà che tra Gloria ed Ezio c'è ancora una forte complicità. Zanatta deciderà di cambiare atteggiamento nei confronti di Moreau. Vittorio deciderà di lasciare il grande magazzino e di accettare una nuova proposta di lavoro.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 gennaio: Francesco vuole ottenere il lavoro in Caffetteria

Don Saverio sarà contrario alla partecipazione di Clara alla gara ciclistica e cercherà in tutti i modi di ostacolarla. Di nascosto dallo zio si allenerà grazie all'aiuto di Alfredo. Armando si ritroverà a dover coprire i due ragazzi, dopo che il parroco li vedrà insieme in bicicletta. Vittorio, grazie alla campagna pubblicitaria che ha visto come protagonista Matilde, vincerà un premio importante, ma non vorrà ritirarlo. Sotto consiglio di Adelaide, Matilde deciderà di parlare con Conti per convincerlo a ritirare il suo meritato premio. Il direttore deciderà di lasciare il suo lavoro al Paradiso e di accettare quello all'interno di una casa automobilistica.

Palma, la nuova arrivata, si metterà in cerca di un nuovo lavoro. Francesco invece ambirà ad aiutare Salvo all'interno della Caffetteria e cercherà di guadagnarsi la fiducia del giovane Amato. Inizialmente per Francesco sarà difficile ottenere l'attenzione di Salvo, ma successivamente quest'ultimo lo assumerà nella sua attività.

Trame Il Paradiso delle signore, episodi gennaio: Adelaide cerca di convincere Marcello a non partire

Armando deciderà di parlare con Marcello, facendo al ragazzo una confessione inaspettata, pur di convincerlo a non partire per l'Australia. Barbieri, però, non cambierà idea e ciò spingerà Ferraris a chiedere l'aiuto della Contessa.

Adelaide proporrà a Marcello una quota sulla vendita di Palazzo Andreani. Dopo uno scetticismo iniziale, Marcello deciderà di accettare la proposta e comunicherà ai suoi amici di non voler più partire.

Dopo aver notato l'intesa tra Gloria ed Ezio, Veronica e Gemma decideranno di cambiare atteggiamento nei confronti di Moreau. Zanatta prenderà l'iniziativa e la inviterà a cena. In casa arriverà una telefonata inaspettata da parte di Marco, che comunicherà il suo ritorno a Milano.

Vito e Maria trascorreranno una serata insieme e al loro ritorno saranno vicini al bacio. Il magico momento verrà però interrotto da Francesco.