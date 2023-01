Dei nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 4 e il 5 gennaio, rivelano che Irene continuerà a essere furiosa con Clara per aver coperto Alfredo Perico: la giovane Boscolo ha infatti mentito all'amica per aiutare Alfredo ad avvicinarsi a lei.

Nel frattempo il Commendatore inizierà a essere sospettoso nei confronti di Adelaide e Marcello. In particolare, Umberto inizierà a capire che dietro la ditta che ha acquistato Palazzo Andreani potrebbe esserci Adelaide e vorrà vederci più chiaro.

Guai in arrivo per Vittorio, dopo che Tancredi avrà messo alle sue calcagna a e a quelle di Matilde, un investigatore privato.

Infine, Colombo verrà assalito dai timori in merito alla sua nuova attività imprenditoriale.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 4 e 5 gennaio: Elvira e Salvatore collaborano

Vittorio organizzerà una sorpresa per il piccolo Adelmo al quale è sempre più legato in occasione dell'Epifania.

L'iniziativa benefica per gli orfanelli organizzata al Paradiso, coinvolgerà anche la Caffetteria di Salvatore. Elvira deciderà così di offrire un aiuto al giovane Amato. I due collaboreranno alla preparazione dei dolcetti per i bambini.

Intanto Matilde, dopo il ritorno di Tancredi, ha iniziato a prendere le distanze da Conti.

Proprio quest'ultimo confesserà a Roberto che stare lontano da Frigerio si sta rivelando un peso per lui.

L'arrivo del piccolo Adelmo non ha fatto altro che creare un legame ancora più profondo tra Matilde e Vittorio. I due però si ritroveranno costretti a mascherare i propri sentimenti, per non destare i sospetti di Tancredi.

A quest'ultimo però non passerà inosservata la sintonia tra la moglie e il direttore del Paradiso. Per tale ragione, Sant'Erasmo deciderà di assumere un investigatore privato.

Trame Il Paradiso delle signore, episodi del 4 e 5 gennaio: Vittorio organizza per Adelmo una sorpresa

Elvira deciderà di chiedere il supporto delle amiche Clara, Maria e Irene per la realizzazione dei dolcetti.

Grazie all'iniziativa benefica, Irene e Alfredo torneranno a essere più vicini, dimenticando i loro dissapori e ritornano quasi "bambini" per qualche ora.

Intanto, Ezio sarà in preda ai timori per la sua nuova attività: in particolare Colombo temerà che gli eventuali problemi economici legati al suo nuovo lavoro possano ripercuotersi sulla sua famiglia.

Nel frattempo Ferdinando cercherà di scoprire di più su Marcello e i suoi affari. Nel dettaglio, Torrebruna cercherà informazioni da Fiorenza.

Infine Tancredi parlerà con Umberto dell'investigatore privato che sarà deciso di assumere.