Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023 saranno ricchi di colpi di scena. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, Vittorio farà di tutto per mettere da parte i sentimenti nei confronti di Matilde. Intanto la gelosia di Marcello e Adelaide nei confronti dei loro ex cambierà le carte in tavola: tra la contessa e Barbieri scoppierà la passione. Sarà amore anche per Vito e Maria. La ricamatrice però non conoscerà ancora tutta la verità sul contabile.

Anticipazioni Il Paradiso, Maria felice con Vito

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 23 al 27 gennaio, Umberto continuerà a chiedersi come mai la contessa abbia venduto Palazzo Andreani. Tuttavia scoprirà qualcosa su Marcello che lo metterà in guardia. Nel frattempo l'intesa tra Barbieri e Adelaide continuerà a crescere: il socio della Caffetteria proporrà alla zia di Marta un nuovo affare e successivamente la inviterà ad un viaggio inaspettato. Nel frattempo in atelier Maria sarà al settimo cielo dopo l'uscita con Vito. Quest'ultimo verrà incoraggiato da Armando a rivelare i sentimenti che prova nei confronti della ricamatrice e tutta la verità sul suo passato.

Intanto Irene cercherà in tutti i modi di lasciare la signorina Puglisi ed il contabile da soli, creando l'atmosfera giusta per il tanto atteso bacio.

Ludovica intanto chiederà a Flora di organizzare un'uscita a quattro per festeggiare il fidanzamento tra lei e Torrebruna. Sarà l'occasione per la stilista per spronare Umberto a fare il grande passo.

Il commendatore inizialmente non sarà d'accordo ma improvvisamente deciderà di unirsi alla cena.

Spoiler Il Paradiso: Marco torna a Milano

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, rivelano nel dettaglio che tra Maria e Vitoci sarà un bacio. Tuttavia la ragazza non sarà ancora a conoscenza di tutta la verità sul ragazzo.

Gemma intanto riceverà un invito a cena da parte di Carlos, in occasione della festa di fidanzamento di Flora. I due trascorreranno una bellissima serata quando improvvisamente si presenterà Marco che è tornato a Milano. Nel frattempo Adelaide e Marcello si troveranno insieme a parlare dei rispettivi ex fidanzati. La serata però prenderà una piega totalmente diversa. Tra i due scoppierà la passione.

L'acquisto di Palazzo Andreani non sarà tutto merito di Umberto. Un socio del tutto inaspettato aiuterà il commendatore: Tancredi. Quest'ultimo comunica a Guarnieri di avere una certa urgenza nel concludere il piano per allontanare Vittorio da Matilde.