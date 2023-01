Chi ci sarà nel cast de L'Isola dei famosi 2023? Il reality show della sopravvivenza di Canale 5 prenderà il via il prossimo aprile in prime time e, al timone, è confermata la presenza di Ilary Blasi.

L'ex signora Totti condurrà questa nuova attesissima edizione, la quale potrebbe essere caratterizzata dall'arrivo in scena di uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

Parliamo del divo turco Can Yaman, al momento in lizza come nuovo possibile inviato in Honduras.

I primi retroscena sul cast de L'Isola dei famosi 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2023 è confermato nel palinsesto primaverile di Canale 5.

La trasmissione debutterà il prossimo aprile, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, e troverà spazio nel prime time della rete ammiraglia.

In queste settimane, però, sono già iniziati i "lavori" che porteranno alla scelta del nuovo cast di concorrenti famosi, pronti a mettersi in gioco per vincere la sfida della sopravvivenza.

I retroscena non mancano e, uno dei più succulenti, è quello legato al nome del prossimo inviato in Honduras, al fianco di Ilary Blasi.

Can Yaman in lizza per L'Isola dei famosi 2023

A quanto pare, infatti, la conduttrice del reality show di Canale 5 starebbe corteggiando Can Yaman, reduce dal grande successo di ascolti della fiction "Viola come il mare".

Sembrerebbe che Can Yaman possa diventare l'inviato in Honduras e, in questo modo, prendere il posto di Alvin.

Al momento, però, malgrado le indiscrezioni e i retroscena emersi sulle varie riviste di gossip, Can Yaman ha preferito non commentare e sui social non ha proferito parola su questo possibile nuovo impegno televisivo nel reality show Mediaset.

Per quanto riguarda, invece, i nomi dei concorrenti in lizza per questa nuova edizione de L'Isola dei famosi 2023, tra quelli più gettonato spiccano due volti di Uomini e donne.

Riccardo e Armando: da Uomini e donne all'Isola dei famosi?

Trattasi di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, entrambi due popolarissimi volti del trono over, i quali potrebbero prendere parte "in coppia" al reality show della sopravvivenza e, in quel caso, mettere in stand-by la loro partecipazione al talk show Mediaset.

Tra i candidati in lizza in queste ore, spicca anche il nome di Dayane Mello, ben nota al pubblico non solo per la sua partecipazione all'Isola di qualche anno fa, ma anche per essere stata uno dei volti di punta del Grande Fratello Vip 5, vinto da Tommaso Zorzi.

Nella lista dei papabili nuovi naufraghi spiccano anche i nomi di Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine e quello di Pamela Prati, la quale potrebbe gareggiare in coppia con Marco Bellavia.