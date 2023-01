Can Yaman potrebbe sbarcare nel cast de L'Isola dei Famosi 2023, il reality show condotto da Ilary Blasi che tornerà in onda dal prossimo aprile in prime time su Canale 5.

La macchina organizzativa e produttiva del reality show ha riaperto ufficialmente i battenti e, stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la padrona di casa vorrebbe mettere a segno un vero e proprio colpaccio, cercando di avere nella sua squadra il divo turco amatissimo dal pubblico Mediaset.

Nel cast de L'Isola dei famosi 2023 potrebbe sbarcare Can Yaman

Nel dettaglio, la nuova edizione de L'isola dei famosi 2023 prenderà il via il prossimo aprile, subito dopo il gran finale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Un'edizione che si preannuncia già attesissima dai fan e spettatori del reality show della sopravvivenza Mediaset, dato che una delle novità potrebbe avere il nome di Can Yaman.

Reduce dal grande successo televisivo e social della fiction Viola come il mare, Can potrebbe sbarcare di nuovo sulla rete ammiraglia del Biscione ma in una veste del tutto inedita e nuova.

Stavolta, infatti, Can potrebbe essere scelto come nuovo inviato del reality show, andando a prendere così il posto di Alvin che, lo scorso anno, ha ricoperto questo ruolo nel cast dell'Isola dei famosi.

Ilary Blasi vorrebbe Can Yaman come inviato: retroscena L'Isola dei famosi 2023

"La conduttrice sogna in grande e come nuovo inviato ha in mente un nome ben preciso: Can Yaman", scrive il settimanale di Signoretti lanciando questo retroscena sulla prossima edizione dell'Isola dei famosi.

Tuttavia, la trattativa per avere Can Yaman come inviato non sarebbe proprio facile da portare a termine.

In questo periodo, infatti, il divo turco è impegnatissimo con le riprese della serie televisiva Disney+ dal titolo "El Turco" e, prossimamente, sarà anche impegnato con la seconda stagione di Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi.

A tali impegni, poi, bisogna aggiungere l'incognita "Sandokan", la serie evento destinata alla prima serata di Rai 1, più volte rimandata a causa della pandemia.

Ecco chi potrebbe prendere il posto di Can Yaman se dovesse rifiutare la proposta di Ilary Blasi

Insomma, la trattativa tra Can Yaman e L'Isola dei famosi 2023 potrebbe non essere facile da attuare e, nel caso in cui il divo turco dovesse rifiutare la proposta, ci sarebbe già il secondo nome in lizza.

Trattasi di Paolo Ciavarro, volto ben noto al pubblico della trasmissione televisiva "Forum" e in passato anche concorrente al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua amata Clizia Incorvaia, che lo ha reso padre.