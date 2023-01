Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera creata da Bea Schmidt anticipano che Josie non riuscirà più a trattenere per sé la verità e rivelerà a Erik di essere sua figlia, mostrando all'uomo la foto trovata e dicendogli di essere nata nove mesi dopo la sua avventura con Yvonne. Vogt, scosso per la scoperta, caccerà la ragazza e quest'ultima cercherà conforto in Shirin e Hildegard, mentre il dark man parlerà dell'accaduto con Werner.

Erik, successivamente, si scuserà con la figlia Josie e la inviterà a trascorrere del tempo assieme per recuperare il terreno perduto, nel frattempo Henning spezzerà il cuore di Shirin dicendole che cerca soltanto l'avventura di una notte dal loro legame. Il sommelier, infine, non ci metterà molto a tornare sui propri passi, finendo per innamorarsi di Ceylan.

Erik chiederà alla figlia Josie di conoscersi meglio

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe evidenziano che Josie, dopo aver trovato una foto di carnevale ritraente Erik, riuscirà a scoprire che l'uomo aveva avuto un flirt fugace con Yvonne e da tale liaison, nove mesi più tardi, era nata proprio lei.

Aver scoperto di essere figlia di Vogt susciterà un cumulo di emozioni contrastanti nell'aspirante cuoca, ma a prendere il sopravvento sarà la rabbia nonché la voglia di vederci più chiaro, quindi Josie si presenterà al cospetto del dark man e gli dirà la verità.

Il fratello di Florian rimarrà turbato dopo aver appreso di avere una figlia e, in preda alla confusione, caccerà malamente la giovane Klee dalla stanza.

Josie, quindi, cercherà di consolarsi raccontando l'accaduto a Hildegard e Shirin, mentre Erik rivelerà quanto appreso a Werner.

Dopo aver parlato con l'anziano albergatore, Vogt capirà che dovrà agire diversamente, quindi farà ammenda con Josie per come si è comportato e chiederà alla figlia di recuperare il tempo perduto trascorrendo delle giornate assieme.

Henning si innamorerà di Shirin

Le trame di Tempesta d'amore rivelano che se per Shirin è stato amore a prima vista con Henning, quest'ultimo ci metterà un po' di più per invaghirsi dell'inserviente.

Ceylan non nasconderà ciò che prova nei riguardi del sommelier ma il ragazzo, durante una parentesi passionale, metterà le carte in tavola, asserendo di essere interessato soltanto a un'avventura e non a una storia sentimentale.

Dichiarazione che spezzerà il cuore di Shirin ma, nonostante ciò, la stessa deciderà di passare ugualmente la notte col cugino di Maja.

Scelta che si rivelerà azzeccata, in quanto le arti amatorie nell'alcova stuzzicheranno non poco l'interesse del sommelier, finendo per far innamorare Henning di Shirin.