Addio Adelaide al Paradiso delle signore? Recenti dichiarazioni di Vanessa Gravina al Corriere della Sera hanno allarmato i fan della soap opera e della contessa, uno dei personaggi cardine che ne costituiscono il successo. La bella Sant'Erasmo piace tantissimo al pubblico, con il suo sarcasmo e la voglia di mettersi sempre in gioco, non essendo abituata a perdere, nemmeno ora che ha perso il suo grande amore Umberto. Come svelano infatti le ultime anticipazioni, ci sarà un colpo di scena che travolgerà la contessa in un vortice amoroso.

Insomma, il personaggio di Adelaide non delude mai, ma le parole dell'attrice al quotidiano fanno riflettere

Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni: Adelaide e Marcello partono insieme

Nelle prossime puntate, Adelaide non riuscirà a sopportare il pensiero di aver perso Umberto per sempre. La festa di fidanzamento ufficiale che si terrà al Circolo sarà il colpo di grazia, ma la serata si concluderà in maniera decisamente inaspettata.

La contessa e Barbieri si ritroveranno da soli e, entrambi nostalgici per i loro amori perduti, si lasceranno travolgere dalla passione. Ma non solo. Stando in infatti alle anticipazioni Il Paradiso delle signore, Marcello e Adelaide partiranno insieme, per lasciarsi i problemi alle spalle.

Non si sa quanto durerà questo viaggio ma ha preso un sapore e un significato diverso alla luce di un'intervista che Vanessa Gravina fece qualche tempo fa e nella quale aveva allarmato i fan.

Vanessa Gravina sul possibile addio di Adelaide: 'Chiuderò il capitolo senza problemi'

L'amatissimo volto di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore aveva fatto preoccupare non poco i fan, parlando del suo personaggio e della possibile stanchezza dell'interpretarlo.

Vanessa Gravina aveva ammesso: ''Comincio ad avvertire la ripetitività della serialità'', aggiungendo però di essere soddisfatta del ruolo della contessa, un ruolo speciale e che nasconde tantissime sfaccettature diverse.

Adelaide è una donna capace di tutto, volitiva ma anche pronta a fare follie in amore, come infatti vedremo nelle prossime puntate, quando cederà alla passione con Marcello.

La 'contessa' invece è algida, legata alle convenzioni e all'apparenza, un mix perfetto che rende Sant'Erasmo praticamente perfetta.

Vanessa Gravina ha poi continuato: ''Quando arriverà il momento di concludere, chiuderò il capitolo senza problemi'', parole che hanno messo in allerta i fan. Almeno per il momento, Adelaide resterà al Paradiso, a meno che, come è già successo in passato, l'attrice non debba assentarsi per gli impegni teatrali, caso in cui gli autori dovranno trovare un buon escamotage per l'uscita - si spera - temporanea dell'imperdibile contessa.