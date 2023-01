Le bugie di Alice travolgeranno anche Silvia e Caffè Vulcano nelle prossime puntate di Un posto al sole, peggiorando di molto la situazione. Lo storico locale potrebbe chiudere per colpa della bufera social che si innescherà dopo che la querela contro Nunzio verrà resa pubblica. Cammarota dovrà vedersela con il primo interrogatorio alla stazione di polizia, mentre il locale tanto amato dagli abitanti di Palazzo Palladini e non solo verrà travolto dalle accuse ai danni della povera Silvia, che non saprà come gestire la situazione.

Un colpo di scena cambierà tutto: Alice ammetterà di aver mentito ma Roberto, pur di salvaguardare la sua immagine, metterà in piedi un cinico piano per proteggere la giovane Pergolesi, senza pensare alle conseguenze terribili che si presenteranno per Nunzio.

Un posto al sole puntate 23-27 gennaio: Alice rischia di far perdere Caffè Vulcano a Silvia

Elena non riuscirà a convincere Alice a mollare la presa e le propone così di lasciare Napoli per qualche tempo, così da provare a dimenticare tutto. Purtroppo, le cose andranno ben diversamente dopo la querela ai danni di Nunzio.

La polizia chiamerà Cammarota per il primo interrogatorio, e le cose non si metteranno affatto bene per il ragazzo, nonostante i suoi cari siano certi che sia innocente.

Come aveva previsto saggiamente Marina, la faccenda si trasforma in un evento mediatico, complice il grande seguito social di Alice. Caffè Vulcano verrà preso di mira e soprattutto Silvia, accusata di non licenziare Nunzio e di proteggere un ragazzo che ha commesso un atto così grave.

La situazione sarà completamente fuori controllo.

Un posto al sole trame 23-27 gennaio: Alice ammette le sue bugie

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Alice ammetterà le sue bugie ma qualcuno incastrerà Nunzio per proteggere l'immagine della giovane Pergolesi. Ora, sappiamo anche di chi si tratta, anche se non era difficile immaginarlo.

Marina è la prima a venire a conoscenza delle bugie di Alice e non perde tempo ad avvisare Roberto, che va su tutte le furie. La reazione di Ferri spiazza però la bella Giordano.

Un posto al sole episodi 23-27 gennaio: Roberto pronto a tutto

Ferri, dopo aver saputo che Alice si è inventata tutto, non farà una piega con la ragazza.

La sua preoccupazione principale sarà quella di salvaguardare la sua immagine, non facendola passare per una persona capace di un gesto così vile.

E così, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 gennaio in onda su Rai 3, Roberto mette in atto una strategia ben studiata, tanto cinica quanto efficace per proteggere Alice ai danni ovviamente del povero Nunzio.