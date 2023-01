Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo tedesco, nata da un'idea di Bea Schmidt, raccontano che Carolin e Vanessa perderanno la testa l'una per l'altra, ma inizialmente proveranno a reprimere i sentimenti reciproci. Non riuscendo in tale intento, tra Vanessa e Carolin scoppierà la passione e le due donne decideranno anche di iniziare una storia d'amore, scegliendo di conseguenza di lasciare i rispettivi partner Max e Michael.

Il personal trainer, intanto, conoscerà Liesl e tra i due scatterà un bacio, grazie al quale Richter capirà di essere ancora innamorato della receptionist. Carolin, invece, proporrà a Vanessa di trasferirsi insieme in Danimarca, nel frattempo Max verrà a sapere del possibile trasferimento e avrà uno scambio di vedute con l'ex fidanzata. La schermitrice, infine, avrà un malore e verrà soccorsa da Michael, il quale le dirà che il suo collasso è dovuto al fatto che aspetta un bambino.

Carolin e Vanessa si innamoreranno l'una dell'altra

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore anticipano che Vanessa e Carolin saranno attratte reciprocamente sin dal loro primo incontro.

Essendo Lamprech prossima al matrimonio con Michael e Sonnbichler nel mezzo di una storia sentimentale con Max, le due donne cercheranno inizialmente di reprimere i sentimenti che proveranno l'una per l'altra.

Non riuscendo a perseguire tale intento, Vanessa e Carolin non soltanto cederanno alla passione, ma sceglieranno di iniziare una relazione sentimentale, storia che le porterà a troncare coi rispettivi partner.

Michael rivelerà a Vanessa che aspetta un bambino

Le trame tedesche di Sturm der Liebe rivelano che Max farà la conoscenza di Liesl, giovane motociclista col quale Richter si scambierà un bacio, grazie al quale il ragazzo comprenderà di essere ancora innamorato della nipote di Alfons.

Carolin, al contempo, vedrà il personal trainer come una minaccia al suo rapporto con Vanessa, quindi proporrà a quest'ultima di trasferirsi assieme a Copenaghen. Dopo un'attenta riflessione, la schermitrice accetterà di trasferirsi insieme alla sua dolce metà.

Il fratello di Gerry, venuto a conoscenza della proposta di Lamprech, cercherà un confronto con l'ex fidanzata che sfocerà in una discussione dai toni accesi.

Al termine della stessa, Vanessa avrà un malore e verrà prontamente soccorsa da Michael.

Al dottore non ci vorrà molto per capire che la receptionist non ha avuto un calo di zuccheri e nemmeno un collasso da stress.

Il medico, difatti, rivelerà a Vanessa che è in stato interessante, con la ragazza che porterà in grembo in bimbo dell'ex fidanzato Max.