Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir si godrà il weekend romantico, che trascorrerà lontano da Çukurova insieme a Ümit. Tale felicità lo porterà a valutare di attuare alcuni importanti cambiamenti nella sua vita, come chiedere il divorzio a Züleyha per essere felice al fianco di Ümit. Riuscirà veramente a compiere questo grande passo?

Il weekend romantico di Demir e Ümit

Demir partirà con Ümit per trascorrere un weekend romantico fuori città lontano da tutto e tutti: sarà l'unico modo sicuro per passare un po' di tempo insieme e in tranquillità.

Per fare questo viaggio dovrà anche mentire a Züleyha e Sevda, dicendo a entrambe che si recherà ad Ankara per lavoro. Dovrà stare attento soprattutto a Sevda, visto che lei già sa che Demir ha una tresca con Ümit. Anche Müjgan scoprirà che Ümit e Demir sono amanti, grazie al vicino di casa della direttrice dell'ospedale.

Durante il tempo che trascorreranno insieme, Ümit avrà modo di esternargli le sue paure. Temerà di non poter trascorrere tanto tempo con il suo amante, visto che lui ha una moglie e dei figli. Per questo motivo Demir prenderà una decisione molto importante, che potrebbe sconvolgere la sua vita.

Demir vuole chiedere il divorzio a Züleyha

Nelle prossime puntate Demir sarà pronto a lasciarsi alle spalle il matrimonio con Züleyha.

Ormai la ragazza per lui non è più sinonimo di felicità, il suo futuro è solo al fianco di Ümit. Era da tanto tempo che non si sentiva così innamorato quindi, per il meglio di tutti, crederà che sia meglio che lui e Züleyha divorzino.

Ümit rimarrà un po' scioccata dalla scelta di Demir e gli chiederà di fare le cose con calma: avrà paura che lui, prima o poi, possa pentirsi di aver divorziato.

Demir sarà chiaro: vuole essere felice e ormai è cosciente del fatto che Züleyha non ricambierà mai i suoi sentimenti.

Così, vista la decisione sul divorzio, i due inizieranno a progettare il loro futuro insieme e la prima cosa che vorrà fare Demir sarà costruire una nuova casa in cui andare a vivere insieme al suo nuovo amore.

Demir e Ümit più innamorati che mai

Ümit non riuscirà a contenere la sua felicità, visto che il suo passato non è stato propriamente rose e fiori. Ora, però, ha trovato l'amore di Demir e il suo futuro si prospetta decisamente più sereno. Entrambi sognano una vita insieme e saranno disposti a tutto per averla, e proprio per questo Demir, il prima possibile, si allontanerà da sua moglie.

Ümit sarà disposta a tutto pur di stare vicino a Demir, al punto che gli dirà che tratterà i suoi figli come se fossero suoi. Dopo che si impegneranno a costruire una vita in comune, bisognerà capire se Demir manterrà la parola data: divorzierà veramente da Züleyha?