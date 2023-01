Tornano le anticipazioni di Terra amara, relative all'episodio in onda nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio 2023. Zuleyha farà credere anche a Sabahattin di aver subito un aborto spontaneo. Questo per giustificare i suoi recenti problemi di salute. Altun poi, se la prenderà con Gulten, convinta che la domestica non abbia spedito la lettera a Yilmaz.

In Terra amara, Zuleyha accusa Gulten di non aver spedito la lettera a Yilmaz

Terra Amara torna nel pomeriggio del 19 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14:10. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e che riprenderà dopo il faccia a faccia tra Zuleyha e Yilmaz avvenuto nel corso di un evento ad Adana.

In quell'occasione, l'ex meccanico avrà trattato Zuleyha con freddezza, chiedendole di stare lontana da Mujgan. A questo punto, Zuleyha capirà che Akkaya non ha mai ricevuto la lettera che lei gli scrisse prima di tentare il suicidio. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Zuleyha incolperà Gulten, accusandola di non aver spedito la missiva. La domestica, in lacrime, respingerà le accuse, assicurando alla donna di aver fatto tutto ciò che lei le aveva chiesto di fare.

Zuleyha oggetto di pettegolezzi: ha avuto un aborto?

Sempre nel corso di questo nuovo appuntamento di Terra amara, Gaffur si ritroverà ad affrontare l'ira della moglie Saniye. La donna, dopo aver visto il marito flirtare con Seher, sarà furiosa con entrambi.

Il capomastro cercherà di farsi perdonare dalla moglie, ma senza successo. Zuleyha, intanto, sarà particolarmente scossa dopo aver appreso del fidanzamento ufficiale tra Yilmaz e Mujgan. In Terra amara, comincerà a circolare in pettegolezzo proprio sulla moglie di Demir. La vice riguarderà un suo presunto aborto spontaneo. Sermin, venuta a sapere la notizia, andrà in ospedale da Sabahattin per chiedere conferma.

Il medico sarà all'oscuro del fatto, ma Sermin non gli crederà.

Zuleyha fa credere a Sabahattin di aver abortito: puntata del 19 gennaio

In Terra amara, dopo aver ricevuto la visita di Sermin, Sabahattin andrà alla Villa da Zuleyha. Il medico le chiederà se sia vero che ha abortito. La donna, a questo punto, si vedrà costretta a mentire a Sabahattin, confermandogli di aver avuto un aborto spontaneo.

Intanto, Sermin racconterà tutto all'amica Fusun e le due spettegoleranno su come sua stato possibile che Zuleyha sia rimasta incinta visto che è sempre in lite con Demir. Nel frattempo, i rapporti tra Altun e la suocera Hunkar saranno sempre tesissimi. Dando uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che Hunkar verrà sorpresa da un temporale proprio mentre si troverà insieme a Fekeli. I due si rifugeranno in una casa trascorrendo la notte insieme. Si riaccenderà la passione tra i due? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Terra amara.