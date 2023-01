Cosa succede dietro le quinte di C'è posta per te 2023? L'appuntamento con il people show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi continua a essere uno dei programmi di punta della rete ammiraglia, in grado di appassionare circa cinque milioni di spettatori a settimana.

A svelare dei dettagli su quello che succede nel dietro le quinte è stata un'ex protagonista dello show, che in una intervista a Vice.com ha raccontato i dettagli su quanto accade a coloro che sono i destinatari della busta.

Retroscena su C'è posta per te: cosa succede dietro le quinte dello show di Canale 5

Le storie di C'è Posta per te continuano ad appassionare una vastissima fetta di spettatori in prime time: sono quasi cinque milioni coloro che tutte le settimane seguono con grande interesse le vicende dei vari protagonisti del people show Mediaset, in grado di toccare anche punte del 35% di share.

Un'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha raccontato i dettagli e un po' di retroscena su quello che succede nel dietro le quinte della trasmissione a coloro che vengono invitati per ricevere la sorpresa in studio.

"La redazione ci tiene molto a mantenere la veridicità del programma, quindi appena arrivati in albergo ti fanno consegnare i cellulari", ha raccontato questa persona che ha avuto modo di partecipare a una puntata dello show.

'Fai diversi colloqui', il retroscena su C'è posta per te

"Da quel momento se hai bisogno di avere contatti con l'esterno puoi farlo solo tramite i loro mezzi", ha aggiunto ancora questa persona.

Insomma, la redazione di C'è posta per te starebbe molto attenta e non far trapelare nessun tipo di dettaglio in merito alle persone che prendono parte alle registrazioni della trasmissione del sabato sera di Canale 5 che, come ogni anno, viene girata diversi mesi prima della messa in onda.

"Nei giorni che precedono la registrazione fai diversi colloqui con degli psicologi. Per capire come stai e se la storia è reale", ha raccontato ancora questa persona svelando dei retroscena sul dietro le quinte di C'è posta per te.

Maria De Filippi sfida la finale del Festival di Sanremo 2023 con C'è posta per te

Una volta terminata la registrazione, i protagonisti dello show vengono riaccompagnati di nuovo in albergo e, ovviamente, la redazione riconsegna i cellulari.

Intanto anche quest'anno le storie di C'è posta per te dimostrano di aver fatto breccia nel cuore del pubblico, tanto che Mediaset manderà in onda C'è Posta per te anche contro Sanremo. La finale del Festival, in programma sabato 11 febbraio su Rai 1, avrà contro il programma di Maria De Filippi.

Una scelta decisamente inaspettata dato che, negli anni precedenti, Mediaset aveva sempre alzato "bandiera bianca", soprattutto contro la finalissima della kermesse musicale, preferendo mandare in onda un film.

Questa volta, invece, i vertici della tv commerciale capitanata da Pier Silvio Berlusconi hanno scelto di non dare il "via libera" al Festival, mantenendo la consueta programmazione serale su Canale 5 e Italia 1.

Di conseguenza, oltre a C'è posta per te, è confermato anche l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, che sarà in onda con doppia puntata serale su Canale 5. Sulla rete giovane del gruppo, invece, è prevista una doppia puntata de Le Iene: basterà questa programmazione a dare filo da torcere al Festival di Sanremo?