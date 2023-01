La soap opera turca Terra amara, giunta alla sua seconda stagione di messa in onda in Italia nel pomeriggio su Canale 5, continua a riservare molte sorprese. I nuovi episodi saranno movimentati dal ferimento di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che rischierà di morire per mano del suo figlioccio Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Quest’ultimo sparerà per errore al suo padrino, il quale si metterà in mezzo proprio mentre lui starà per premere il grilletto contro Hünkar Yaman (Vahide Perçin), la vera responsabile della rottura tra lui e la sua ex fidanzata dall’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Trame turche, Terra amara: Akkaya scopre che Zuleyha fu costretta a sposare Demir

Tutto comincerà quando Yilmaz grazie a Çetin Ciğerci (Aras Şenol) metterà le mani su un pezzo di una lettera scritta da Zuleyha per lui e bruciata dalla domestica Gulten (Selin Genç). Akkaya verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata si è sposata con Demir perché in realtà Hunkar aveva minacciato di farlo condannare a morte.

A questo punto Yilmaz desidererà avere un confronto con Zuleyha, pur essendo appena convolato a nozze con la dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova). Quindi Akkaya si recherà a Istanbul con la certezza di trovare la sua ex, quando verrà a conoscenza che il suo rivale in amore si è nascosto nella capitale turca con la moglie e la madre dopo aver distrutto la casa della cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu) con un incendio.

Per poter partire Yilmaz dirà una menzogna a Mujgan, ovvero di non poter mancare al funerale di un amico deceduto all’improvviso.

Yilmaz deciso a vendicarsi di Hunkar, Fekeli finisce in ospedale

Intanto Hunkar chiederà a Saniye (Selin Yeninci) di farle credere tramite una telefonata che sua madre Azize (Serpil Tamur) abbia la febbre: il piano della darklady andrà nel migliore dei modi, visto che Demir darà subito il suo consenso per tornare a casa alla madre.

A questo punto Yilmaz, appena Çetin gli dirà che i Yaman sono di ritorno, si recherà alla villa per dare inizio alla propria vendetta. L'uomo vorrà sequestrare e uccidere Hunkar, a cui punterà contro la sua pistola, ma proprio quando starà per partire un colpo ci sarà l’improvviso intervento di Fekeli che cercherà di disarmarlo. Per errore sarà proprio quest’ultimo a rimanere ferito gravemente, venendo colpito da una pallottola nel basso ventre: il padrino di Yilmaz verrà ricoverato subito in ospedale.