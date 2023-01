La serie televisiva turca Terra Amara, che si sta avviando al finale della sua prima stagione, prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) si prenderà un grosso spavento durante la detenzione del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). La protagonista temerà il peggio nell’istante in cui uno scorpione sarà in procinto di mordere il suo bambino Adnan.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir si consegna alla polizia per salvare Adnan

Nei nuovi episodi dello sceneggiato in programmazione su Canale 5 si assisterà all’arresto improvviso di Demir, che verrà considerato il principale sospettato dell’omicidio dell’ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

In realtà il marito di Zuleyha sarà innocente: il vero assassino è Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Yaman, per impedire alla moglie di incontrare l’ex Yilmaz (Uğur Güneş), troverà un escamotage per evadere dalla prigione, visto che dopo essersi procurato una grave ferita farà perdere le sue tracce a seguito del ricovero in ospedale.

A questo punto Demir costringerà la consorte a scappare da Adana con lui, se non vorrà separarsi per sempre dal piccolo Adnan. A fermare Yaman sarà proprio il bambino, che verrà colpito da una febbre alta, quindi costringerà tutti a rientrare a Çukurova e di conseguenza Demir dovrà costituirsi. Altun, stupita dal gesto del marito, le prometterà di aspettarlo, anche se dovesse trascorrere parecchi anni dietro le sbarre.

Hunkar (Vahide Perçin), invece, ordinerà alla governante Saniye (Selin Yeninci) di controllare ogni movimento di sua nuora per impedirle di rivedere l’ex fidanzato Yilmaz.

Il figlio di Zuleyha in pericolo, Hunkar lascia la tenuta in maniera momentanea

La signora Yaman farà togliere dalla stanza di Züleyha il telefono, proprio per non permetterle di contattare Akkaya.

A rassicurare la dark lady sarà il figlio, che la metterà al corrente della promessa della moglie. Hunkar si fiderà di Demir, visto che chiederà a Gaffur (Bülent Polat) di installare nuovamente il telefono nella camera di Zuleyha. Dopo qualche ora quest’ultima, mentre piegherà dei vestiti, consentirà al figlio Adnan di giocare nel suo letto, ma il bambino rischierà di essere morso da uno scorpione.

Per fortuna non ci sarà alcun pericolo grazie al provvidenziale intervento di Zuleyha, che uscirà in fretta dalla stanza riuscendo a evitare una tragedia. Hunkar, quando saprà della presenza dell’insetto velenoso, se ne andrà momentaneamente dalla tenuta, portando con sé il nipote, la madre Azize (Serpil Tamur) e la nuora, mentre il capomastro Gaffur avrà il compito di fare una disinfestazione.