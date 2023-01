Tanti colpi di scena, soprattutto sentimentali, non smetteranno di appassionare i fan italiani della serie televisiva di origine turca Terra Amara. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente svelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà nuovamente ai ferri corti con la suocera Hunkar Yaman (Vahide Perçin), a seguito dell’arresto del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) e dell’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). La fanciulla si scaglierà contro la suocera, dopo il fallito tentativo di fuggire dalla tenuta.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir e Yilmaz finiscono nella stessa cella del carcere

Si preannunciano abbastanza movimentate le prossime puntate in programmazione su Canale 5. Dagli spoiler si evince che tutto comincerà quando Demir finirà dietro le sbarre, in quanto verrà considerato il principale sospettato dell’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). In realtà quest’ultimo morirà per mano di Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il nuovo cattivo della soap opera, che lo ucciderà a sangue freddo dopo essere stato smascherato dallo stesso: lo storico amico di Yaman esalerà l’ultimo respiro tra le braccia della moglie Nihal (Ebru Aytemur) durante la festa di circoncisione del figlio.

A sorpresa Demir e Ylmaz condivideranno la stessa cella, perché quest'ultimo si costituirà alla polizia per aver ferito erroneamente il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) mentre era in procinto di mettere fine all’esistenza di Hunkar.

Ovviamente ci sarà uno scontro tra i due rivali in amore, al punto che le guardie si vedranno costrette a separarli, mettendoli in isolamento.

Saniye impedisce a Zuleyha Altun di scappare dalla tenuta, scontro tra Hunkar e la nuora

A catturare l’attenzione sarà anche Züleyha da questo momento in poi, in quanto sua suocera Hunkar inizierà a nutrire dei sospetti su di lei.

Intimorita dal fatto che la nuora possa approfittare della situazione per fuggire, ordinerà a Saniye (Selin Yeninci) di evitare che la ragazza lasci la tenuta.

Non appena Altun sarà in procinto di andarsene via con la sua automobile, la governante si darà subito da fare bucando le ruote della vettura in presenza del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Tra Zuleyha e Hunkar sarà guerra aperta. Zuleyha non vorrà più dimostrarle alcun tipo di rispetto e, tra le tante cose, non vorrà più chiamarla madre.