Domenica 29 gennaio andrà in onda la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Puntata che è già stata registrata e le cui anticipazioni segnalano l'eliminazione di Samuel e Vanessa. Riguardo a Samuel, il ragazzo verrà sostituito da Raimondo Todaro con Alessio, un ballerino di hip hop. Per Antinelli ci sarà comunque una sorpresa, visto che riceverà una borsa di studio in una prestigiosa accademia in Germania.

Due eliminati nella puntata di Amici del 29 gennaio

Nel pomeriggio del 25 gennaio si è tenuta la registrazione della nuova puntata di Amici che verrà trasmessa nel pomeriggio di domenica 29 gennaio.

Attraverso le anticipazioni apparse in rete, si è venuti a sapere che ci saranno due eliminazioni. Si tratta di due ballerini. Una è la danzatrice Vanessa, allieva di Emanuel Lo. Sarà proprio il suo coach ad eliminarla. Una decisione che arriverà a poche settimane dal suo ingresso nella scuola. Era stato proprio Emanuel Lo a volere in banco aggiuntivo per la ragazza, nonostante mancasse poco alla fase del serale. Il tempo per riuscire a dimostrare qualcosa è stato davvero poco per Vanessa.

Samuel deve lasciare Amici: Todaro lo sostituisce con Alessio

Discorso diverso invece per Samuel Antinelli, il più giovane degli allievi di questa edizione di Amici. Secondo quanto riportano le anticipazioni, il ballerino verrà sostituito dal suo coach Raimondo Todaro.

Al suo posto, il prof di latino americano farà entrare Alessio. Quindi, in questo nuovo pomeridiano di Amici, il pubblico dovrà salutare il giovane Samuel. Ma chi è il nuovo allievo Alessio? Sbirciando in rete, si è scoperto che il nuovo ballerino della squadra di Raimondo, ha 19 anni e viene da Napoli. Per i fan più attenti di Amici non sarà un volto sconosciuto, visto che già lo scorso anno, era entrato in studio per sostenere una sfida con Guido.

Sfida vinta da quest'ultimo e giudicata da Garrison.

Celentano offre una borsa di studio a Samuel: anticipazioni Amici

Per Samuel Antinelli sarà un duro colpo dover abbandonare la scuola di Amici. Per lui però non ci saranno solo cattive notizie. Secondo gli spoiler di questa registrazione, Alessandra Celentano comunicherà al ballerino che per lui ci sarà una borsa di studio.

Samuel potrà quindi continuare a studiare danza presso l'accademia di Monaco di Baviera. Una grande opportunità per il 18enne che, nonostante l'eliminazione, potrà continuare a coltivare la sua passione. Proprio la maestra Celentano si è adoperata per procurargli questa borsa di studio e questo dopo aver visto i suoi costanti miglioramenti. In buona sostanza, Alessandra Celentano ritiene che Samuel, attraverso lo studio, potrà davvero diventare un ballerino professionista.