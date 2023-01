Prima della Cena con Delitto di ieri, sabato 14 gennaio 2022, nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini e Giaele De Donà hanno accompagnato Oriana Marzoli in piscina per discutere dei suoi comportamenti con Daniele Dal Moro e della reazione di Nicole Murgia. Per la sudamericana, la questione è apparsa abbastanza complessa e non ha capito dove siano voluti arrivare i suoi compagni d'avventura. De Donà, in particolare, è sembrata confusa riguardo gli atteggiamenti e le idee della venezuelana che non sono stati coerenti fra di loro. Giaele ha ricordato a Marzoli di aver dichiarato di non aver interesse per Dal Moro ma, successivamente, gli si è avvicinata, per poi allontanarsi e tornare dal gieffino.

Il confronto fra Giaele ed Oriana

"Dovresti fare un po' di chiarezza', ha detto Giaele De Donà ad Oriana aggiungendo che l'amica per alcuni eventi accaduti non ne esce in maniera limpida. La venezuelana ha tentato di spiegare che non ha interesse nei giudizi delle altre persone ed è convinta di non star facendo nulla di sbagliato. La 23enne - che non è stata d'accordo con le parole della sudamericana - ha dichiarato che Nicole Murgia non sta prendendo molto bene la situazione ed ha chiesto alla gieffina e Dal Moro ad essere più chiari nei riguardi dell'attrice. Nicole, infatti, ha ancora speranze che possa sorgere una relazione fra lei e Dal Moro.

Oriana si difende dagli attacchi di De Donà

Oriana, però, non si è sentita in colpa per la situazione ed ha evidenziato che tutti erano a conoscenza che quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 7, Oriana era attratta da Daniele Dal Moro.

Giaele ha ribadito l'incoerenza dei comportamenti della sudamericana che aveva dichiarato di aver chiuso. Marzoli ha tentato così nuovamente di difendersi affermando che era semplicemente un po' irritata per come l'imprenditore si era comportato. De Donà non è apparsa convinta riguardo a quelle parole ed il suo ragionamento è stato sostenuto anche da Luca Onestini.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che Murgia avrebbe detto loro che Dal Moro le avrebbe lasciato speranze causando una reazione stupita di Marzoli perché l'attrice le ha riferito tutt'altro.

Giaele prova a riflettere Oriana

Giale De Donà ha ribadito di volere soltanto il bene di Oriana e le ha domandato nuovamente di riflettere sul rapporto che ha con Dal Moro ed è giusto che lei e l'imprenditore dicano la verità pure a Murgia.

La venezuelana non ha compreso la motivazione per cui non sia stata la stessa Nicole a parlare di queste situazioni. La modella ha parlato anche di Daniele sottolineando che anche lui non è abbastanza chiaro sugli atteggiamenti verso Marzoli. La showgirl ha replicato che non si è accorta di questa vicenda, aggiungendo che se Nicole Murgia dovesse avere bisogno di aiuto potrebbe tranquillamente andare da lei a parlarle.