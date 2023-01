La soap opera turca Terra amara, che racconta una storia d'amore impossibile nella Turchia degli anni Settanta, prosegue la sua messa in onda. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi l’11 e il 12 gennaio 2023 su Canale 5, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sfuggirà alla morte grazie all’intervento provvidenziale della suocera Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

Demir Yaman (Murat Ünalmış) invece farà i conti con la giustizia venendo quindi arrestato, dopo aver ferito il rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anticipazioni Terra amara, dell’11/01: Hunkar decide di far ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico

Nella puntata di mercoledì 11 gennaio, Züleyha, dopo essersi ferita mediante una lametta con l’obiettivo di farla finita, verrà ritrovata distesa su un letto da Hünkar. Quest’ultima non perderà tempo per chiamare il dottore Tunca per riuscire a salvare la nuora, servendosi della complicità del capomastro Gaffur (Bülent Polat).

A questo punto il medico consiglierà alla signora Yaman di far ricoverare Zuleyha in un istituto psichiatrico. Anche se sarà abbastanza sconvolta dall’accaduto, Hunkar ascolterà il dottore organizzando in fretta il trasferimento della nuora in ospedale con l'aiuto di Gaffur e Saniye (Selin Yeninci).

Nel contempo Yilmaz sarà deciso a chiarire con la dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova).

Trama del 12/01: Fekeli convinto che Akkaya non smetterà di amare l’ex, Demir accusato di omicidio

Nell’episodio in programmazione sulla rete Mediaset giovedì 12 gennaio, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) si offrirà di accompagnare il figlioccio Yilmaz da Mujgan provando a farlo ragionare.

In particolare, a detta dell’anziano uomo, il cuore di Akkaya batterà per sempre per la sua ex fidanzata Zuleyha, nonostante la relazione tra i due sia finita. Yilmaz dirà al padrino di pensarla diversamente, rimanendo turbato dalle parole dello stesso.

Per concludere Demir finirà dietro le sbarre del carcere per aver tentato di uccidere Yilmaz, e quindi con l’accusa di omicidio.

Cengaver (Kadim Yaşar) deciderà di fare visita all'amico, che dimostrerà di non gradire affatto questo suo gesto di vicinanza.

Riassunto del 10 gennaio: Altun tenta di togliersi la vita

Nell’episodio precedente del 10 gennaio, Zuleyha sarà stufa di sottostare ai continui ricatti del marito Demir quando farà portare via ciò che appartiene al piccolo Adnan. La donna scriverà una lettera indirizzata a Yilmaz per chiedergli di occuparsi di loro figlio quando lei non sarà più in vita.

A questo punto la protagonista dello sceneggiato tenterà il suicidio, ma dopo aver chiesto alla domestica Gulten (Selin Genç) di recapitare la sua missiva ad Akkaya.