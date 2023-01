Tante novità avverranno nei nuovi episodi di Terra amara in programma dal 16 al 21 gennaio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya non vorrà rinunciare alla sua vendetta ai danni della famiglia Yaman. Cetin, invece, farà una particolare scoperta su Demir.

Terra amara, anticipazioni 16-21 gennaio: Yilmaz non vuole desistere dalla sua vendetta

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi dal 16 al 21 gennaio in prima visione tv, rivelano che tutti gli abitanti di Adana gioiranno per la felicità ritrovata tra Yilmaz e Mujgan.

Tuttavia, l'ex meccanico non riuscirà a concedere il perdono a Demir per quello che gli ha fatto. Akkaya, infatti, rivelerà alla pediatra di non voler desistere dalla sua vendetta contro la famiglia Yaman.

Intanto, le condizioni di Zuleyha miglioreranno vistosamente, e suo marito le concederà di stare solo per poco tempo con Adnan. Una scelta che provocherà inutili sofferenze alla ragazza. A tal proposito, la protagonista cercherà di mettersi in contatto con Yilmaz, dato che non ha più notizie neanche dopo il presunto invio della lettera in cui gli ha confessato la verità su suo figlio. Ed ecco che Altun scoprirà che suo marito e il suo ex fidanzato si sono classificati al primo e secondo posto del premio dei contribuenti di Adana dopo aver spiato una chiacchierata della suocera.

Per questo motivo, Zuleyha cercherà di convincere Demir a portarla con sé alla cerimonia per poter vedere Yilmaz.

Cetin crede che Demir sia il mandante dell'attentato contro Fekeli

Nelle puntate 16-21 gennaio di Terra amara, Cetin crederà che Demir sia il mandante dell'attentato a Fekeli. Proprio quest'ultimo proibirà al suo scagnozzo di farne parola con Yilmaz.

Saniye, nel frattempo, farà una scoperta che le spezzerà il cuore. Poco dopo, Gaffur cercherà di riconquistare la moglie, sebbene sia un'impresa più ardua del previsto.

Zuleyha accuserà Gulten di non aver consegnato la lettera a Yilmaz dopo aver scoperto che si è fidanzato ufficialmente con Mujgan. Intanto, si diffonderà la notizia che la protagonista è stata vittima di un aborto spontaneo, tanto che Sermin e Fusun si chiederanno come sia possibile visto che il suo matrimonio faceva acqua da tutti i ponti.

Hunkar e Ali sorpresi da una tempesta

Demir e Mujgan non potranno fare a meno di notare che Zuleyha e Yilmaz sono ancora l'uno nei pensieri dell'altra. Ali, invece, accompagnerà Hunkar nel luogo dove da giovane si struggeva per lei. Ma ecco, che i due rimarranno sorpresi da una violenta tempesta che li costringerà a trovare rifugio in un capanno dove vivranno un momento romantico. Infine, Demir obbligherà Seher ad uscire con Zuleyha dopo il suo tentato suicidio.