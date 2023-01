Come ogni settimana, anche oggi è stata registrata la puntata di Amici che sarà mandata in onda su Canale 5 domenica 15 gennaio. La classe è reduce dalla doppia eliminazione di Rita e Cricca, ma anche dalla prima maglia oro assegnata dai professori in vista della prossima fase. Terminate ufficialmente le vacanze, i ragazzi sono stati messi alla prova da compiti richiesti dagli insegnanti e dalle consuete gare che hanno determinato classifiche decisive per il percorso all'interno della Scuola.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Quando mancano poco più di due mesi all'inizio del serale di Amici, i professori sono chiamati a prendere decisioni importanti sui ragazzi che compongono le loro squadre.

Ogni mercoledì per le prossime 9 settimane, dunque, tutti i titolari avranno l'opportunità di aggiudicarsi l'ambita maglia oro che funge da lasciapassare per la prossima fase del talent-show.

Ad avere le idee molto chiare su chi dovrebbe partecipare al prime time, sono soprattutto la maestra Celentano e Rudy Zerbi (che nei giorni scorsi è stato insultato sui social per l'esclusione di Cricca avvenuta a causa di una sfida proposta da lui): la docente di danza classica ha già promosso Ramon, mentre quello di canto ha fatto i nomi di chi non meriterebbe un posto nel cast della prima serata.

A concorrere per le puntate serali, sono anche i quattro talenti che hanno fatto il loro ingresso solo sette giorni fa: si tratta di Valeria, Jore, Vanessa ed Eleonora.

I dubbi di Alessandra Celentano sugli alunni di Amici

Dando un'occhiata alle classifiche generali di canto e ballo, ci sono un bel po' di allievi a rischio. Samuel è ultimo nelle gare da qualche settimana e teme di non riuscire ad approdare al serale, così come Gianmarco che è fanalino di coda nella graduatoria generata dai voti assegnati dai professori alle esibizioni dei titolari di Amici.

Per evitare di non partecipare al prime time anche quest'anno, Mattia ha chiesto aiuto alla maestra Celentano. I daytime che sono andati in onda il 10 e l'11 gennaio, hanno mostrato le lezioni che Alessandra ha fatto con il ballerino del team Todaro (il giovane si è fatto consigliare dalla prof di classico e non dal suo tutor Raimondo): per evitare che si specchi troppo, la docente ha coperto tutti i vetri della sala prove.

La maestra, però, ha dubbi anche sulla new entry Eleonora, alla quale aveva dato un compito per testare le sue capacità sullo stile modern. Todaro ha rifiutato questa "sfida" perché vuole dare alla sua nuova allieva il tempo per ambientarsi e dimostrare di meritare il banco che occupa dalla scorsa settimana.

Il successo di Angelina ad Amici

Con l'eliminazione di Cricca nella puntata precedente, sono cambiati gli equilibri anche nella categoria canto.

Il team Cuccarini ha perso un suo elemento, mentre quello capitanato da Zerbi ne ha acquisito uno: si tratta di Jore, un giovane rapper che avrà poco più di due mesi di tempo per convincere Rudy a dire sì al suo passaggio al serale.

A brillare sia dentro che fuori la scuola di Amici, però, è Angelina: la ragazza continua a classificarsi prima nelle gare settimanali e da qualche giorno anche su iTunes.

L'inedito della figlia di Mango, infatti, è quello che il pubblico sta ascoltando di più tra tutti quelli che sono stati pubblicati domenica scorsa sulle piattaforme digitali.

La registrazione di mercoledì 11 gennaio, dunque, ha fatto ulteriore chiarezza sul cast che parteciperà al prime time della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni che stanno circolando in rete, fanno sapere che i professori hanno le idee sempre più chiare su chi vogliono vedere in maglia oro.

Zerbi ha mandato a casa Tommy Dali a causa dell'ennesima violazione del regolamento: il cantante è stato eliminato e sicuramente non prenderà parte al serale.

Un altro colpo di scena della giornata, è il ritorno di Cricca in studio per una sfida: il ragazzo si è confrontato con Valeria e l'ha battuta, quindi è tornato tra i titolari.

Rita, anche lei esclusa una settimana fa, ha ottenuto una borsa di studio per una compagnia di New York.