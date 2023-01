Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara delle puntate italiane in onda su Canale 5 dal 16 al 21 gennaio 2023. Yilmaz per fortuna si è ripreso dopo quanto accaduto ed è pronto a vivere la sua storia d'amore con Mujgan, anche se il suo pensiero è ovviamente altrove. Demir, invece, non perderà tempo a umiliare la povera Zuleyha che, davanti all'ennesimo ricatto, abbasserà la testa. Attenzione anche a una coppia che a malincuore deciderà di troncare ogni rapporto. Fekeli ne uscirà con il cuore a pezzi.

Terra Amara puntate italiane 16-21 gennaio: Zuleyha rivede suo figlio Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Yilmaz si riprenderà dopo quanto accaduto con Demir, che l'ha fatto finire in ospedale in gravi condizioni. Dopo che si sarà rimesso, proverà a dare una possibilità a Mujgan e rimarrà stupito dalla sua devozione e dolcezza. I due vivranno un momento molto felice. Anche Zuleyha ritroverà le forze dopo aver tentato di togliersi la vita. Per un breve momento, Demir le concederà di vedere il suo adorato figlio Adnan.

Zuleyha pensa ancora a Yilmaz e sarà ansiosa di incontrarlo, l'unico modo è quello di andare alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana. Come ben facile immaginare, il marito non sarà d'accordo.

Terra Amara trame 16-21 gennaio: Zuleyha ricattata da Demir

Demir andrà all'ospedale psichiatrico dove si trova Zuleyha per riportarla alla villa, ma sarà molto chiaro con lei: non dovrà mai più nominare Yilmaz. D'ora in avanti saranno una coppia felice, almeno davanti agli altri. Rientrata a a casa, la povera Zuleyha verrà a sapere del fidanzamento ufficiale di Yilmaz con Mujgan credendo erroneamente che Gulten non abbia spedito in tempo la sua lettera.

Come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Zuleya e Yilmaz continueranno a pensare l'una all'altro ma non potranno fare nulla per il loro amore. Demir rincarerà la dose con la povera Zuleyha: potrà uscire solo accompagnata e, solo nel momento in cui le dimostrerà di aver dimenticato Yilmaz, le farà riavere suo figlio.

Terra Amara episodi 16-21 gennaio: Hunkar lascia Fekeli

Infine, le anticipazioni di Terra Amara dal 16 al 21 gennaio raccontano che Yilmaz e Mujgan e Demir e Zuleyha si incontreranno per caso al cinema all'aperto, innescando una discussione sulle rispettive questioni spinose. Purtroppo, la serata non andrà bene per una delle coppie più amate. Hunkar darà appuntamento a Fekeli nel loro solito posto, decisa a parlargli a cuore aperto.

Hunkar confesserà a Fekeli di non essere felice di come stanno andando le cose e, alla luce di una lunga riflessione, gli comunicherà che la loro relazione non potrà più continuare.