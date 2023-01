Interessanti novità avverranno durante i nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Turchia, rivelano che Gaffur Taskin temerà la reazione di Hunkar Yaman quando perderà un'ingente somma di denaro.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar alla ricerca disperata di denaro

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi in onda a breve in tv annunciano che Gaffur si infilerà in una situazione complicata.

Tutto inizierà quando Demir proverà a scappare all'estero dopo essere stato accusato ingiustamente della morte di Cengaver.

Un piano che non andrà per il meglio, tanto che il ricco imprenditore sarà costretto a tornare a casa a causa dei problemi di salute del figlio. Qui, Yaman deciderà di consegnarsi alle forze dell'ordine. Hunkar, a questo punto, apparirà pronta a tutto pur di aiutare suo figlio, tanto da voler imbandire una battaglia legale di milioni di lire. Per questo motivo, la signora Yaman sarà alla ricerca disperata del denaro che la porterà a chiedere ad alcuni clienti di pagare l'ammanco avuto con la sua famiglia. Per fare ciò, la donna manderà Gaffur a prelevare 100 mila lire turche, raccomandandogli di non fermarsi poiché quella zona è oggetto di furti da parte di ladri e uomini senza scrupoli.

Gaffur derubato dei 100 mila lire della matrona

Negli episodi turchi di Terra amara, Gaffur cadrà in una trappola. Difatti, il caposquadra verrà invitato in un banchetto preparato in mezzo alla boscaglia e organizzato da Hatip. Il marito di Saniye accetterà di unirsi all'allegra compagnia all'oscuro che Tellidere sia il colpevole della morte di Cengaver.

In seguito, Taskin si recherà dal cliente per recuperare le 100 mila lire per poi ritornare al ranch Yaman, se durante il tragitto non venisse agganciato da due banditi bendati che lo minacceranno con la pistola. Difatti Gaffur sarà derubato e apparirà disperato per paura delle rappresaglie da parte della matrona.

Taskin chiede aiuto a Hatip

Gaffur cercherà aiuto pur di non finire nei guai con la matrona. Difatti, il caposquadra correrà da Hatip, supplicandolo di prestargli del denaro da dare ad Hunkar visto che gli è stato sottratto da alcuni malviventi per la strada. Tellidere, a questo punto, accetterà la richiesta di Taskin, che sarà costretta a firmare una cambiale da poter risarcire a rate. In questo modo, Gaffur eviterà un sonoro rimprovero da parte di Hunkar, sebbene sia vittima di un piano strutturato da parte di Hatip. I telespettatori scopriranno che era stato lui a ordinare agli scagnozzi di derubare Taskin con conseguenze ben immaginabili.