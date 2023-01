Tante novità accadranno nel corso dei prossimi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere a breve in televisione. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che la simpatia nascente tra Gulten Taskin e Cetin rischierà di essere ostacolata quando la donna sarà preda delle conseguenze dell'abuso subito da parte di Ercument.

Terra amara, anticipazioni: Cetin e la sorella di Gaffur si scambiano alcuni sguardi languidi

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane in televisione rivelano che Cetin tenterà un approccio con Gulten.

Tutto avrà inizio quando i due giovani inizieranno a scambiarsi alcuni sguardi languidi in occasione delle nozze di un amico in comune. Ben presto, i telespettatori scopriranno che tra i due è sorta immediatamente un'attrazione. Difatti, la sorella di Gaffur e lo scagnozzo di Fekeli ripenseranno al loro incontro una volta tornati alle rispettive abitazioni. Ma i due non riusciranno subito ad avere il loro lieto fine a causa di Ercument. Proprio quest'ultimo si macchierà di un crimine che cambierà per sempre il corso dell'esistenza della cognata di Saniye.

Gulten viene violentata da Ercument nel bosco

Nei prossimi episodi di Terra amara, Ercument svilupperà una vera e propria ossessione nei confronti di Gulten.

Per questo motivo, l'uomo arriverà a violentarla nel folto di una boscaglia alla periferia della tenuta Yaman. A salvare Gulten dall'abuso giungerà appena in tempo Yilmaz Akkaya. Tra i due uomini ci sarà un brutto scontro dove l'ex meccanico rimarrà ferito gravemente ad un spalla dopo aver colpito mortalmente l'aggressore alla testa.

Una faccenda che si complicherà ancor di più quando Gulten non vorrà che il suo abuso diventi di dominio pubblico. Per questo motivo, la sorella di Gaffur chiederà aiuto a Hunkar e Fekeli per insabbiare l'accaduto. I due amanti, infatti, riusciranno ad occolturare il corpo di Ercument, sebbene poco dopo verrà recuperato dagli inquirenti.

Cetin prova a riavvicinarsi alla ragazza ma viene rifiutato

Nel frattempo, Cetin cercherà di riavvicinarsi a Gulten dopo alcuni giorni passati dalle nozze dell'amico in comune. Purtroppo la ragazza sarà ancora molto fredda e diffidente nei confronti del giovane per colpa dell'abuso subito da parte di Ercument. Un iniziale rifiuto nei confronti del tirapiedi di Fekeli che dimostrerà di essere completamente all'oscuro dei fatti avvenuti nel bosco solo pochi giorni prima. La sorella di Gaffur racconterà tutta la verità a Cetin? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire se ci sarà un futuro per questi due personaggi.