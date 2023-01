Si vivranno momenti drammatici durante gli episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dell'ultima stagione segnalano che Gaffur Taskin rimarrà da solo: Saniye e Gulten verranno investire da un'auto.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur sconvolto da due tragiche perdite

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi dell'ultima stagione, rivelano che Gaffur sarà sconvolto da due tragiche perdite.

La storyline prenderà piede quando Saniye e Gulten litigheranno aspramente con Colak nel frutteto della famiglia Yaman: il losco tipo pretenderà la restituzione degli aranceti.

Una proposta che non verrà presa bene dalla signora Taskin, la quale ribadirà che sono di loro proprietà. Colak, a questo punto, perderà il lume della ragione a causa dell'affronto subito, arrivando a minacciare con una pistola la donna. Un gesto intimidatorio che non piegherà la moglie del capomastro, la quale deciderà di abbandonare il frutteto in compagnia della cognata.

Saniye perde la vita investita da Colak

Nei prossimi episodi di Terra amara, Saniye e la sorella di Gaffur si metteranno alla guida di un pick up con l'intenzione di arrivare in tempo alla villa per presenziare alle nozze tra Zuleyha e Hakan. Durante il tragitto le due donne andranno incontro a un imprevisto: si dovranno fermare per cambiare la gomma forata sul ciglio della strada.

Purtroppo, però, Gulten e la cognata verranno prese in pieno dall'autovettura condotta dal diabolico Colak e suo figlio. Questi ultimi fuggiranno dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso alle due donne, che appariranno subito in condizioni serie. Se Saniye perderà la vita sul colpo, Gulten (Selin Genç) verrà trasportata in ospedale.

Gulten muore dopo il ricovero in ospedale

La polizia giungerà in villa nel bel mezzo delle nozze di Zuleyha (Hilal Altınbilek) per informare tutti della morte di Saniye e del ricovero di Gulten in ospedale. Gulten verrà portata in sala operatoria per un intervento salva vita dalle terribili. Tutti gli abitanti di Cukurova pregheranno per la sorella di Gaffur, augurandosi che le sue condizioni di salute possano migliorare il prima possibile.

La giovane, però, andrà incontro a un letale attacco cardiaco, che renderà vano gli sforzi dei sanitari. Un dolore immenso sia per Cetin che per Gaffur (Bülent Polat), che in questo modo perderà le due donne più importanti della sua vita.