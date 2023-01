Saranno puntate drammatiche quelle di Terra Amara che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Dopo anni di lotte e recriminazioni Demir e Yilmaz suggelleranno la loro riconciliazione ma il destino avverso remerà contro di loro, ancora una volta. Zuleyha vedrà sgretolarsi il suo sogno d'amore, mentre Demir sarà celebrato da tutta la città come un eroe.

Yilmaz ha un incidente in macchina: nuovi episodi Terra amara

Nelle nuove puntate della soap, Demir accetterà di lasciare libera Zuleyha, dopo l'ennesima fuga con Yilmaz. Il suo cambiamento sarà davvero incredibile e tutti, alla villa, non crederanno ai loro occhi, sebbene siano felici.

A piangere, invece, sarà Mujgan, che capirà di aver perso per sempre il suo Yilmaz.

Tuttavia, anche per Mujgan arriverà una persona molto speciale che le farà ritrovare il sorriso. Si tratta di Fikret, che le darà tutto il suo supporto dopo la notizia dell'imminente divorzio tra Demir e Mujgan.

Mentre Zuleyha e Demir stanno andando in tribunale per firmare le carte del divorzio, succederà l'imprevedibile. Yilmaz verrà a sapere che Kerem Ali è in ospedale dopo essere caduto dal divano ed è in gravi condizioni. Si metterà così alla guida, andando incontro a un destino avverso. Come svelano le anticipazioni di Terra amara Ylmaz sarà intrappolato in un'auto in fiamme dopo essere precipitato in un burrone, correndo ad altissima velocità per andare al capezzale del piccolo Ali.

Zuleyha disperata per Yilmaz: nuovi episodi di Terra amara

Avvisato di quanto successo, Fekeli arriva in ospedale e riceve supporto da Demir in attesa di notizie sulle condizioni di Yilmaz, che si trova in sala operatoria in condizioni gravissime. Purtroppo, l'incidente in macchina ha provocato ferite molto profonde.

Zuleyha e Demir saranno uniti nella sala d'attesa, sperando che Yilmaz si possa salvare.

La notizia dell'incidente arriverà presto anche a Behice, che, stranamente, impallidirà come se c'entrasse qualcosa con ciò che è avvenuto: è forse stata lei a manomettere i freni della macchina di Yilmaz?

La povera Zuleyha sarà disperata, ma non è la sola. In una fredda e buia notte Fekeli si recherà al cimitero per pregare Dio di non portare con sé anche Yilmaz.

Demir diventa un eroe: nuovi episodi Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Yilmaz supererà l'intervento, ma le sue condizioni saranno gravissime. I medici saranno chiari e daranno poche speranze alla povera Altun, che starà giorno e notte al suo capezzale, pregandolo di svegliarsi, ora che possono stare felici.

Demir starà accanto a Zuleyha e la consolerà, promettendole di proteggerla qualsiasi cosa accada. In città, tutti verranno a sapere che Demir ha rischiato la sua vita per salvare quella di Yilmaz e verrà celebrato come un eroe. Intanto, le ore passano lente e Yilmaz non accenna a risvegliarsi.