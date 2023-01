Diverse novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) e il suo rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) avranno un pesante alterco quando si ritroveranno nella stessa cella del carcere.

Terra amara, anticipazioni: Yaman arrestato per la morte di Cengaver

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Yilmaz e Demir vivranno una situazione di forte conflitto.

Tutto inizierà quando Cengaver verrà ucciso da Hatip durante un violento alterco. Il marito di Nihal non riuscirà neppure a pronunciare il nome del suo assassino e morirà proprio durante la festa per la circoncisione del figlio. Per questo motivo, i sospetti ricadranno tutti su Demir, visto che era stata l'ultima persona a vederlo in vita e con il quale aveva discusso in modo piuttosto acceso.

Questa situazione porterà il pubblico ministero, anche in nome della vecchia amicizia che aveva con Cengaver, a non dare a Demir la possibilità di difendersi, tanto da sbatterlo in una camera di sicurezza in attesa della conclusione delle indagini.

In carcere Yaman si ritroverà in compagnia del suo grande rivale Akkaya: i due saranno costretti a condividere la stessa cella.

Yilmaz finisce nella stessa cella di Demir

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz apparirà devastato dai sensi di colpa per aver ferito in modo accidentale il suo padrino Fekeli mentre cercava di uccidere Hunkar.

Ben presto l'ex meccanico dovrà vedersela con un nuovo grattacapo dopo i funerali di Cengaver. Cetin, infatti, si auto-accuserà di quanto successo ad Ali, tanto da finire in arresto.

Akkaya deciderà di costituirsi dopo essersi confrontato con sua moglie. Pertanto anche lui finirà dietro le sbarre per ordine della nuova Pm Julide (Alayça Öztürk). Sarà in questo frangente che l'uomo si ritroverà in cella insieme al suo rivale.

Akkaya e il rivale hanno una rissa

Ovviamente, Yilmaz Akkaya apparirà fuori controllo in quanto saprà che Zuleyha era stata costretta a sposare Demir sotto ricatto da parte di Hunkar.

L'uomo, a questo punto, non esiterà ad attaccare il rivale.

Da lì a poco nascerà una pesante rissa che sarà sedata delle guardie penitenziarie. I due contendenti finiranno in due distinte celle di isolamento, anche se potranno comunicare attraverso una parente.