Nella soap opera Terra Amara le anticipazioni provenienti dalla Turchia, annunciano che prossimamente Behzat non riuscirà più a sopportare i sensi di colpa per una vecchia vicenda che aveva coinvolto una sua ex paziente minorenne e, ormai sotto ricatto, deciderà di togliersi la vita.

Sul punto di morte, il medico deciderà di chiarirsi con il genero e chiederà a Yilmaz di prendersi cura della figlia Mujgan. Questa richiesta, che verrà accettata, farà cambiare i piani di Akkaya, il quale fino a poco prima era intenzionato a chiudere il matrimonio appena iniziato con la dottoressa.

Zuleyha in debito con Demir

Behzat, padre di Mujgan, con un gesto estremo cambierà ancora una volta le carte in tavola e proprio quando sembrerà che Yilmaz voglia riavvicinarsi a Zuleyha, una richiesta del medico riporterà nuovamente i protagonisti distanti.

Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver scoperto che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir e approfittando dell'assenza del suo 'nemico' che si trova in carcere, dove lui stesso era stato rinchiuso fino a poco prima, l'unico pensiero di Yilmaz sarà quello di rivedere la sua ex fidanzata.

Ma proprio quando Zuleyha e Yilmaz si incontreranno, Demir riuscirà ad evadere dal carcere per cui impedirà a due ex di parlarsi poiché, affermando di poterle via per sempre Adnan, Yaman costringerà la moglie ad andare via con lui.

Ancora una volta i piani di Demir dovranno cambiare in corsa: mentre è in fuga con Zuleyha e il figlio, quest'ultimo avrà la febbre alta e seppure consapevole che tornando in paese dovrà rientrare in carcere, Demir non esiterà a fare ritorno sui suoi passi per salvare il piccolo. Questo gesto colpirà Zuleyha, la quale prometterà al marito di aspettarlo senza rivolgere più i suoi pensieri al passato.

Il padre di Mujgan si toglie la vita

Per questa ragione, quando Zuleyha incontrerà di nuovo Yilmaz sarà pronta a chiudere con lui. Infatti, la donna deciderà di chiedere a Akkaya di pensare solo al suo matrimonio con Mujgan.

Yilmaz però non sembrerà disposto a cambiare idea e sarà deciso a chiudere con la moglie, sebbene il matrimonio sia stato celebrato da pochissimo tempo.

Nel frattempo però Fekeli chiamerà il suo figlioccio: mentre sarà a Istanbul per convincere Behzat a vendere la clinica che lui stesso ha messo in vendita per pagare i suoi ricattatori che hanno scoperto del suo passato oscuro con una paziente minorenne, il medico deciderà di togliersi la vita. Il padre di Mujgan si sparerà un colpo alla testa: quando la figlia e il marito arriveranno al suo capezzale, il dottore avrà al forza di chiedere al genero di prendersi cura della figlia.

Yilmaz non solo accetterà, ma deciderà pure di mettere una pietra sul passato, anche in virtù del precedente rifiuto di Zuleyha.