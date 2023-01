Sono ancora numerosi i colpi di scena della soap opera turca Terra Amara in grado di far rimanere con il fiato sospeso il pubblico di Canale 5. Dagli spoiler sulle prossime puntate si evince che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), dopo aver perdonato il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) per averla tradita, apprenderà che ha messo incinta l’ex amante Umit Kahraman (Hande Soral).

Trame turche, Terra amara: Altun apprende che Demir l’ha tradita

Nelle nuove puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà un colpo di scena riguardante Demir.

L’uomo che ha fatto di tutto per far rimanere al suo fianco la moglie Zuleyha, impedendole di viversi la storia d’amore con Yilmaz (Uğur Güneş), intraprenderà una tresca clandestina con Umit. Altun quando verrà a conoscenza dell’infedeltà dell’uomo che ha sposato, in preda allo sconforto totale per la scoperta fatta, deciderà di andarsene via.

A questo punto Demir non perderà tempo per chiedere perdono alla consorte, ma non riuscirà nel suo intento: la ragazza fuggirà a Cipro.

Zuleyha perdona il marito, Umit mette fine all'esistenza della madre Sevda

Successivamente Zuleyha farà un passo indietro, dato che deciderà di rimettere piede alla tenuta facendo fare i salti di gioia al marito. Altun finirà per accettare le scuse di Demir, ma un nuovo imprevisto sarà dietro l’angolo.

Umit spiazzerà Zuleyha annunciandole di aspettare un bambino da Demir Yaman.

Sempre secondo le anticipazioni turche di Terra amara delle puntate in onda prossimamente, Demir caccerà via dalla sua villa Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) quando saprà che è la madre di Umit. Visti i problemi che il giovane affronterà a causa loro, vorrà sbarazzarsene: offrirà a entrambe soldi e un’automobile per lasciare per sempre la città.

Yaman rischierà di morire per mano della sua ex amante, che in preda alla rabbia e con l’intenzione di vendicarsi sparerà un colpo ferendo per sbaglio la madre. La donna morirà, a questo punto Demir e Umit metteranno il corpo della donna nel bagagliaio della vettura.

Demir aiuterà Ümit a fuggire e si prenderà carico di nascondere il corpo di Sevda.

Dopo averlo tenuto nel bagagliaio della macchina per una notte, tutto di nascosto da Zuleyha, lo sotterrerà per far sparire le prove dell'omicidio. A ogni modo Demir potrebbe rischiare di finire in carcere per un crimine che non ha commesso, ma a quanto pare sarebbe disposto a farlo pur di salvare Umit.