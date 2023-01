Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha rimarrà sotto shock a causa di un segreto sconvolgente: Ümit le dirà di aspettare un bambino da Demir e di essere incinta di quattro mesi. Züleyha sarà distrutta e non saprà se dire tutto a Demir. Ümit, però, sarà realmente incinta o dirà l'ennesima bugia per separare i coniugi Yaman?

Züleyha caccia di casa Ümit

La situazione tra Ümit e Züleyha sarà più tesa che mai, dopo che quest'ultima scoprirà che la donna in realtà è stata l'amante di Demir. In tutto questo tempo ha solo finto di esserle amica: l'unico suo obiettivo era suo marito.

Ovviamente Züleyha cercherà un confronto con la donna, anzi vorrà proprio punirla.

Recentemente le ha affittato una casa, ma visto come sono andate le cose non vuole che stia più lì. Le andrà contro anche per altri motivi, in primis per aver accusato Demir del tentato omicidio ai suoi danni. In più l'accuserà di essersi approfittata della debolezza di Demir per sedurlo. Ümit ribatterà dicendo che è stata lui a corteggiarla, ma Züleyha non crederà a una sola parola.

Demir sconvolto senza Züleyha

Nemmeno Demir se la passerà bene. Dopo che Züleyha scoprirà il tradimento, la loro relazione si interromperà. Lei non vorrà più saperne del marito e la cosa lo sconvolgerà. Demir andrà a trovare Ümit in hotel, luogo in cui alloggia dopo che Züleyha l'ha cacciata di casa.

L'accuserà di essere il motivo della fine del suo matrimonio, ma non lo farà in maniera benevola, visto che le punterà una pistola addosso.

Demir vorrà ucciderla, lei gli implorerà di non farlo, ma l'uomo sembrerà determinato. Grazie a una "soffiata" Züleyha seguirà il marito e gli impedirà di compiere l'insano gesto.

Züleyha sotto shock a causa di un segreto sconvolgente

Tra i coniugi Yaman tornerà il sereno e nonostante Züleyha le abbia salvato la vita, Ümit sarà imperterrita: vuole solo stare al fianco di Demir. Così farà di tutto per separare la coppia. Bloccherà Züleyha in mezzo alla strada, ma la ragazza l'allontanerà: se non vuole che Demir le faccia del male, forse sarebbe meglio che non si facesse vedere.

Ümit, però, penserà bene di sconvolgerla dicendole: "Demir non potrebbe mai fare del male alla mamma di uno dei suoi figli: sono incinta, Adnan e Leyla avranno un fratellino".

Per Züleyha sarà l'inizio di un incubo: il marito avrà un figlio da un'altra donna. All'inizio le dirà che sta mentendo, ma Ümit le spiegherà che in realtà è incinta di quattro mesi. Züleyha non si arrenderà, anzi la minaccerà e le dirà che se non si comporterà bene, dopo la nascita le porterà via il bambino. Ümit rimarrà pietrificata davanti alle minacce della ragazza, anzi non si sarebbe mai aspettata che fosse così furba. A ogni modo, Ümit sarà veramente incinta di Demir?