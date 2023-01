Quella appena cominciata, potrebbe essere la settimana decisiva per la conclusione dei percorsi di Federico e Lavinia a Uomini e donne. Il blogger Pugnaloni sostiene che nel corso di una delle prossime due registrazioni (previste per il 20 e 21 gennaio), almeno uno dei tronisti in carica dovrebbe comunicare al pubblico e ai corteggiatori la sua decisione finale: i fan aspettano da tempo la scelta di Nicotera tra Carola e Alice, ma non si esclude che a regalare un colpo di scena possa essere la bella Mauro abbandonando il programma da sola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo quasi una settimana di pausa, il cast di Uomini e Donne si sta preparando per tornare in studio e dare vita a due nuovi appuntamenti. Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per svelare le date in cui sono fissate le prossime registrazioni del popolare dating-show: Maria De Filippi condurrà nuove puntate venerdì 20 e sabato 21 gennaio.

Secondo a quello che si vocifera in rete, e in particolare tra i fan della trasmissione Mediaset, quelle del weekend che arriverà dovrebbero essere le riprese giuste per comunicare al pubblico le decisioni finali dei due tronisti rimasti.

Gli spoiler del 12 gennaio hanno fatto sapere che Lavinia sta pensando di lasciare il trono dopo essersi accorta che né Alessio Corvino né Alessio Campoli sarebbero realmente interessati a lei.

La presentatrice ha dato manforte alla giovane, facendola ragionare sullo scarso sentimento che entrambi i suoi corteggiatori le avrebbero dimostrato nell'ultimo periodo.

Le ultime esterne del volto di Uomini e Donne

Il blogger Pugnaloni, però, è più propenso a sposare la teoria secondo la quale in una delle prossime registrazioni sarà Federico a stupire il pubblico con la sua ultima decisione.

Un'ipotesi piuttosto accreditata anche tra i fan di Uomini e Donne, infatti, è che in questi giorni Nicotera potrebbe fare le ultime esterne con Alice e Carola (quelle che durano una giornata intera, come lui ha chiesto a Maria prima di concludere il suo percorso in tv), e poi fare la scelta venerdì o sabato.

Anche le corteggiatrici non fanno che chiedere al romano di schiarirsi le idee il prima possibile perché non sopportano più la situazione che sta andando avanti da mesi.

Il protagonista del Trono Classico, però, nelle prime riprese del 2023 è apparso ancora più confuso: da un lato c'è Alice che gli trasmette sicurezza (tant'è che le ha anche presentato il nonno), dall'altro c'è Carola che lo "ammalia" ma della quale non si fida al cento per cento.

Novità in arrivo a Uomini e Donne

Le anticipazioni che trapeleranno le sere di venerdì e sabato prossimo, dunque, potrebbero riguardare soprattutto i due ragazzi che dallo scorso settembre stanno cercando l'amore davanti alle telecamere.

Federico è vicinissimo alla scelta, mentre Lavinia è in crisi e non esclude di poter abbandonare il programma da sola, esattamente come hanno fatto i colleghi Federica Aversano e Federico Dainese.

Nel corso delle riprese del 20 e 21 gennaio, però, ci sarà spazio anche per dame e cavalieri del Trono Over, da sempre al centro delle dinamiche più interessanti del dating-show.

I fan ipotizzano che in studio potrebbe tornare una coppia che si è formata all'inizio di novembre e che attualmente si trova dall'altra parte del mondo. Ida e Alessandro sono sempre più uniti (tant'è che hanno anche fatto lo stesso tatuaggio sul polso), e al rientro da Miami potrebbero fare una "capatina" agli Elios per raccontare al pubblico e ai colleghi di parterre (tra i quali figura Riccardo, ex della parrucchiera) il loro primo viaggio d'amore.