Nuovo momento di incontro-scontro tra Yilmaz e Demir: i due protagonisti maschili di Terra Amara si ritroveranno a condividere la stessa cella. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, da un lato Akkaya deciderà di costituirsi per aver sparato involontariamente al suo padrino Fekeli, il quale per fortuna si salverà dopo i tempestivi soccorsi. D'altro, Yaman verrà accusato ingiustamente della morte di Cengaver: il ragazzo è stato eliminato dalla mano crudele di Hatip. Insomma, le dinamiche della serie non smetteranno di tenere con il fiato sospeso i telespettatori.

Demir e Yilmaz finiscono in carcere

Nelle prossime puntate di Terra amara, l'odio che divide Yilmaz e Demir sarà più che mai palpabile per il pubblico di Canale 5. Seguendo la storyline della soap turca, Cengaver sarà ucciso da Hatip e il moribondo non riuscirà a pronunciare il nome del suo assassino davanti agli sguardi attoniti di amici e parenti che prenderanno parte alla festa di circoncisione del figlio minore. Solo pochi giorni prima, però, l'intero paese aveva assistito a una lite tra Demir e Cengaver, dopo un'attenta macchinazione di Hatip stesso. Non passerà molto prima che Yaman venga indicato come il principale indiziato per la morte del suo ex amico.

Julide, nuova Pubblico Ministero, ricordando una vecchia amicizia con Cengaver, deciderà di mandare subito dietro le sbarre l'accusato, nell'attesa di verificare tutte le prove contro di lui.

Ma una volta dietro le sbarre, Yaman si ritroverà ad avere un compagno di cella del tutto inaspettato, ossia Yilmaz, il quale cercherà di placare i suoi sensi di colpa costituendosi.

Pochi giorni prima, infatti, Yilmaz era pronto a uccidere Hunkar, accusandola di essere stata la causa del matrimonio infelice tra Zuleyha e suo figlio.

La certezza di Akkaya partirà perché all'indomani del suo matrimonio troverà uno stralcio della lettera in cui la sua ex confessava i veri motivi che l'avevano condotta ad accettare la proposta dell'attuale marito. Mentendo alla neo-sposa Mujgan, Yilmaz andrà alla ricerca di Zuleyha che si troverà fuori paese per cui si imbatterà in Hunkar scagliandosi contro di lei.

Sarà Fekeli a impedire che alla sua amata possa accadere qualcosa, ma lui stesso verrà colpito da un proiettile.

Scontro fisico tra i due uomini

Per evitare che Yilmaz possa avere problemi, sarà Cetin a prendersi la colpa di quanto accaduto a Fekeli, ma Akkaya non se la sentirà di vedere un innocente dietro le sbarre e andrà a costituirsi. Una volta in galera, la collera nei confronti di Demir tornerà subito a galla, visto che Yilmaz avrà letto la famosa lettera in cui Zuleyha confessava il ricatto a cui si era dovuta piegare e tra i due uomini scoppierà una lite fisica.

Le guardie dovranno intervenire per placare i due detenuti che saranno messi in isolamento. Ma un muro soltanto dividerà Yilmaz e Demir che potranno continuare così il loro confronto verbale. Per scoprire se riusciranno a trovare un accordo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.