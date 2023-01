Durante la seconda puntata settimanale della soap opera 'Terra Amara' che andrà in onda martedì 17 gennaio su Canale 5 alle 14:10, Demir concederà a sua moglie di rivedere Adnan, ma solo per poco tempo. La donna sarà nel totale sconforto per la lontananza da suo figlio, ribadendo a suo marito che il bambino è di Yilmaz.

La signorina Altun soffrirà per il mancato contatto del suo ex fidanzato in seguito alla lettera speditagli da Gulten e cercherà in tutti i modi di parlargli per accettarsi che abbia letto la sua missiva. Zuleyha apprenderà che suo marito e il signor Akkaya sono arrivati al primo e secondo posto del premio per i contribuenti di Adana e sfrutterà questa occasione.

Zuleyha rivede suo figlio per poco tempo in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha si starà pian piano riprendendo dopo aver tentato di togliersi la vita e dal trauma di essere stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico da sua suocera. Il processo di guarigione, secondo il dottore, sarà lungo ora che la ragazza ha lasciato il manicomio, così Demir deciderà di farle incontrare il suo bambino per aiutarla a stare meglio.

Il signor Yaman accompagnerà la signorina Altun dalla bambinaia alla quale è stato affidato il loro primogenito per ricongiungerla a suo figlio e renderla felice. In realtà, l'incontro con Adnan sarà molto breve e questo getterà ancora di più la donna nello sconforto che vedrà, ancora una volta, suo marito portarle via il suo piccolo.

Altun soffre perché Yilmaz non si è messo in contatto con lei

Nelle puntate precedenti, Zuleyha, affranta dalla situazione in casa Yaman, ha deciso di scrivere una missiva al suo ex fidanzato confessandogli la vera paternità del piccolo Adnan e ha tentato di togliersi la vita.

Successivamente, rientrata nella villa Yaman dopo una breve permanenza in manicomio, la donna soffrirà perché Yilmaz non si è messo in contatto con lei dopo aver ricevuto la lettera da Gulten.

Nel frattempo, Demir continuerà a punire sua moglie e tenerla lontana da suo figlio, così Altun supplicherà suo marito di non separarla ancora dal piccolo perché ha bisogno di sua madre. Ciononostante, la decisione del signor Yaman sarà irremovibile, tanto che, di nuovo, Zuleyha gli ribadirà che Adnan è nato dalla sua storia di amore con Akkaya.

Zuleyha vuole incontrare Akkaya in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Zuleyha inizierà a dubitare che il suo ex fidanzato abbia ricevuto la sua missiva o che l'abbia letta, così cercherà l'occasione per parlargli. A tal proposito, la ragazza apprenderà, da una conversazione tra suo marito e Hunkar, che Demir e Akkaya sono arrivati rispettivamente al primo e secondo posto per il premio dei contribuenti di Adana e vorrà sfruttare questa situazione per avvicinarsi al figlioccio di Fekeli.