Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i fan avranno modo di vedere il 25 e 26 gennaio dalle ore 14:10 su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco rivelano che Demir Yaman reagirà male quando scoprirà che il suo ex amico Cengaver Cimen ha venduto le sue azioni a Yilmaz Akkaya, tanto da renderli soci in affari.

Terra amara, anticipazioni mercoledì 25 gennaio: Demir scopre che il rivale è il suo nuovo socio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che sarà visibile mercoledì 25 gennaio in prima visione sui teleschermi italiani annunciano grandi novità.

Scendendo nei dettagli, Demir scoprirà una verità sconvolgente durante il sopralluogo dell'appezzamento di terreno in cui ha intenzione di edificare il suo nuovo caseificio. In pratica, il ricco imprenditore verrà a conoscenza che le azioni di Cengaver sono state comprate da Yilmaz durante un confronto con lui. Neanche a dirlo, Yaman perderà il lume della ragione e per questo correrà a chiedere una spiegazione al suo caro amico. A tal proposito, l'uomo si dimenticherà di accompagnare a casa Ercument visto che lo aveva accompagnato durante il viaggio. Per questo motivo, il nipote di Hunkar riceverà un passaggio da Yilmaz Akkaya, il quale lo inviterà a fare un giro esplorativo della sua azienda cotoniera.

Puntata 26 gennaio: Yaman aggredisce Cengaver per aver venduto le azioni a Yilmaz

Nella nuova puntata di Terra amara che sarà in onda giovedì 26 gennaio dalle ore 14:10 in prima visione tv, Demir (Murat Ünalmış) aggredirà fisicamente Cengaver dopo aver scoperto che ha venduto le sue azioni a Yilmaz. Uno scontro che verrà interrotto solo grazie all'intervento di Nihal.

Sarà in questo momento che la donna farà una confessione che cambierà il corso degli eventi per sempre. La dolce Nihal, infatti, dimostrerà che suo marito è estraneo ai fatti, tanto da raccontargli la verità di come si sia diffusa l'indiscrezione sulla passata relazione tra Yilmaz (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Una versione che farà perdere le parole al ricco imprenditore, il quale si precipiterà da Sabahattin per sapere la realtà dei fatti. Alla fine, il medico non potrà fare altro che confermare la versione di Nihal.

Riassunto puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara, Yilmaz scoprirà che Demir aveva provato a uccidere Fekeli (Kerem Alışık) tramite un attentato con cui era rimasta coinvolta anche Hunkar. Per questa ragione, l'uomo apparirà intenzionato a sbarazzarsi di lui, se non accadesse l'imprevisto. L'ex meccanico apprenderà che il padrino è finito in ospedale dopo un arresto cardiaco.