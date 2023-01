Tante novità avverranno nel corso della nuova puntata di Terra amara del 2 gennaio. Gli spoiler della soap opera rivelano che Zuleyha Altun e Mujgan Hekimoglu rischieranno la vita dopo un drammatico incidente avvenuto a bordo dell'auto di Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni 2 gennaio: Zuleyha e Mujgan vittime di un brutto incidente

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 2 gennaio dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Zuleyha e Mujgan rimarranno vittime di un brutto incidente automobilistico.

Una notizia che arriverà molto presto alle orecchie di Demir e Yilmaz, i quali preoccupati correranno all'ospedale di Cukurova per starle accanto. In questo frangente, i due scopriranno che le loro compagne sono costrette a condividere la stessa stanza a causa del sovraffollamento della struttura. A tal proposito, Zuleyha patirà moltissimo vedendo il suo ex fidanzato insieme alla pediatra e per questo chiederà a suo marito di trovarle una camera singola. Ed ecco, che Demir arriverà a corrompere un paziente con del denaro affinché gli dia la sua stanza, se non accadesse l'imprevisto. Zuleyha deciderà di tornare a casa nonostante il parere contrario dei dottori.

Yilmaz scopre che il sistema frenante della sua auto è stata manomesso

Nella puntata di Terra amara in programma il 2 gennaio dopo l'appuntamento con Beautiful, Mujgan riprenderà il suo lavoro tra le corsie mentre Yilmaz deciderà di far vedere la sua macchina all'officina. In questo frangente, Akkaya farà una brutta scoperta.

Il protagonista, infatti, scoprirà il sistema frenante dalla sua autovettura è stato manomesso come aveva sospettato Fekeli.

Cengaver, invece, dimostrerà di avere qualche problema di natura economica. Per questo motivo, l'uomo chiederà a Demir di rendergli i soldi usati per finanziare il caseificio dato che adesso non sono più soci.

Una richiesta che sarà spedita al mittente del ricco imprenditore. Per questo motivo, Nihal vorrà vendere i gioielli ricevuti per la sua dote.

Zuleyha ammetta di amare Demir

Allo stesso tempo, Fekeli svelerà ai suoi scagnozzi che un personaggio misterioso ha manomesso l'autovettura di Yilmaz. Zuleyha, invece, informerà Mujgan di non sentire più niente per il suo ex fidanzato, augurandole un futuro radioso insieme. Più tardi, la protagonista ammetterà a Demir di essersi resa conto di amarlo. Una confessione che non sembrerà presa bene dal ricco imprenditore, il quale crederà che stia facendo così perché grata che le sia stato vicino dopo l'incidente.