Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 6 gennaio 2023, sono ricche di colpi di scena.

Con il suo matrimonio sempre più a pezzi, Viola inizierà a rendersi conto che Damiano le piace più di quanto voglia far credere. Nel frattempo Rosa riceverà un’amara notizia che potrebbe mettere a rischio sia lei che suo figlio. Problemi in arrivo per Clara, che si ritroverà pervasa dalla confusione a causa di Alberto e Diego. Problemi anche tra Chiara e Nunzio a causa di Alice, la quale finirà per prendere una decisione che deluderà Marina.

Un posto al sole puntate 2-6 gennaio: Chiara ad un passo dal scoprire la relazione clandestina di Nunzio

Alice sarà sempre più certa che Nunzio e Chiara siano scivolati in una crisi a causa della sua presenza, così la ragazza rischierà di far venire alla luce la relazione clandestina con il figlio di Franco. Nelle prossime puntate di Un posto al sole Alberto finirà per fare una scoperta su Niko: verrà a sapere che l’avvocato Poggi si sta occupando dei gioielli appartenuti alla famiglia di Lia, con quest’ultima che cercherà di riappropriarsene in tutti i modi possibili.

Un posto al sole trame al 6 gennaio: Viola invaghita di Damiano

Nelle prossime puntate di Upas, dopo che Alice finirà per mettere a rischio il segreto di Nunzio riguardo la loro tresca, i due avranno un faccia a faccia che spingerà la nipote di Marina a illudersi che la situazione tra lei e il figlio di Franco si sia sistemata.

Sarà così? Tra Eugenio e la maestra Bruni il matrimonio sembrerà deteriorarsi ogni giorno di più, arrivando sempre più vicino al punto di non ritorno. Viola, inoltre, inizierà a rendersi conto di sentirsi a suo agio accanto a Damiano e di essersi invaghita dell’uomo.

Un posto al sole episodi dal 2 al 6 gennaio: Clara divisa tra Diego e Alberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara si ritroverà a fare i conti con una grande confusione mentale a causa della faccenda dei gioielli di Lia. Se da un lato Alberto Palladini negherà con fermezza di aver messo mano sul tesoro misterioso, dall’altro lato l’appello di Diego Giordano disorienterà Clara, portandola a un bivio.

A chi dei due uomini finirà per dar credito?

Chiara Petrone partirà per l'ennesima volta, nelle nuove trame di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Upas, l'assenza di Chiara non gioverà al cuore di Nunzio, che inizierà a sentirne la mancanza. Sarà così che Alice si convincerà di poter riconquistare il figlio di Franco, approfittando della mancanza di Chiara e facendo preoccupare non poco sua nonna Marina, infatti Alice prenderà una decisione inattesa.

Un posto al sole anticipazioni settimanali al 6 gennaio: Rosa riceve una brutta notizia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre Viola e Damiano saranno in attesa del riscontro delle indagini dell’Agenzia Dogane in merito ad alcuni materiali usati in una fabbrica di giocattoli, Rosa Picariello avrà a che fare con una terribile notizia che potrebbe compromettere il futuro suo e del figlio Manuel.