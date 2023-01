Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Sevda e Züleyha saranno protagoniste di un delitto, che avrà come vittima un ladro che farà irruzione a Villa Yaman. Le donne gli spareranno contro quando l'uomo si mostrerà intenzionato a sequestrare il piccolo Adnan. Per Züleyha non è stato un "semplice" tentativo di sequestro: secondo lei dietro tutta la vicenda c'è lo zampino di Fikret.

Dei ladri fanno irruzione a Villa Yaman

Nelle prossime puntate dei ladri faranno irruzione a Villa Yaman. Arriveranno in piena notte incappucciati e, dopo aver bloccato gli operai, entreranno nella villa dove troveranno Sevda.

Le punteranno una pistola addosso mentre ruberanno qualsiasi cosa di valore presente in casa.

Quando avranno tutto andranno via, tranne uno di loro che deciderà di rimanere nell'ingresso di Villa Yaman. La donna sarà abbastanza battaglierà e deciderà di affrontarlo: impugnerà una pistola e gliela punterà contro, intimandogli di lasciare tutto quello che hanno preso. Ovviamente non lo farà, così Sevda sparerà in aria. Sentendo la sparo l'uomo lascerà tutto ciò che preso, compresa la sua arma, ma improvvisamente accadrà l'impensabile.

Züleyha e Sevda uccidono il ladro

Adnan uscirà di casa e il ladro lo vedrà prima di Sevda. Lo prenderà con l'intenzione di portarlo via, ma Sevda gli sparerà alla gamba: il ladro lascerà il bambino, che correrà subito verso di lei.

Nonostante si ritrovi riverso a terra e con la gamba ferita, anche il ladro impugnerà la pistola con l'intenzione di sparare a Sevda, ma improvvisamente arriverà Züleyha, anche lei armata: punterà la pistola contro il ladro, impedendogli così di attaccare Sevda.

Sevda teme di finire in prigione

Il ladro morirà, lasciando sconvolta Sevda, che non si capaciterà di ciò che ha fatto.

Nonostante anche Züleyha abbia le sue colpe, sarà decisamente più tranquilla e proverà a confortare la donna. Sevda, però, non potrà farà altro che pensare a tutte le conseguenze che potrebbe portare il loro gesto: potrebbero essere arrestate, Züleyha ha due bambini e non può finire in prigione.

Sevda entrerà in un tunnel e non riuscirà a trovare una via d'uscita, mentre Züleyha si mostrerà più furba: nessuna delle due finirà in prigione, perché nessuno verrà a sapere della vicenda.

Quale piano avrà in mente?

Züleyha e Sevda seppelliscono il corpo senza vita del ladro

Züleyha e Sevda andranno via da Villa Yaman, e in un campo non molto lontano inizieranno a scavare una buca: quello diventerà il luogo di sepoltura del corpo senza vita del ladro.

Sevda maledirà i ladri per il gesto che le hanno fatto compiere, mentre Züleyha avrà le idee molto più chiare: non sono state vittime di una semplice rapina, secondo lei il tutto è stato organizzato da Fikret e fa parte del suo piano di vendetta contro Demir, come quando Fikret ha fotografato Demir e Ümit in atteggiamenti intimi.