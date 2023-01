Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della tv soap di stampo bavarese targata Bea Schmidt, in merito alle puntate che saranno trasmesse dal 6 al 12 febbraio, evidenziano che Ariane, complice l'intrigo ordito, riuscirà a vendere metà delle sue quote del lussuoso hotel all'acerrimo rivale Christoph. Henning e Shirin, intanto, dovranno fare i conti coi pochi interessi in comune, quindi il sommelier darà alla partner un libro di Oscar Wilde per cercare di porre rimedio in tal senso.

Josie, invece, elaborerà una strategia che coinvolge il Fürstenhof e altri hotel, ma Constanze trasmetterà l'idea dell'aspirante cuoca a Paul ponendola al direttore amministrativo come sua. Selina sarà entusiasta scoprendo che Cornelius è in procinto di tornare a Bichlheim per promuovere il suo libro, sebbene il ritorno dell'uomo potrebbe non avvenire a causa dei pochi ticket venduti. Josie, infine, preferirà non rivelerà a Paul che Constanze le ha rubato l'idea.

Henning darà a Shirin un classico di Oscar Wilde

Le anticipazioni di Sturm der Liebe rivelano che Ariane riuscirà a vendere la metà delle sue azioni del Fürstenhof all'acerrimo rivale Christoph. La dark lady sarà consapevole che, almeno per il momento, i Saalfeld non rappresenteranno un gran problema ma, allo stesso tempo, sarà timorosa per l'evoluzione della sua relazione sentimentale con Robert.

Le affinità tra Shirin e Henning non saranno molte e i due ragazzi non faticheranno a rendersene conto. Il cugino di Maja, quindi, proverà a correre ai ripari regalando alla fidanzata un classico di Oscar Wilde, sperando che la stessa si appassioni a tale lettura.

Costanze ruberà l'idea strategica di Josie

Josie osserverà con attenzione sia il Fürstenhof che i futuri hotel e noterà che tutti gli stabilimenti sono provvisti di un campo da golf, quindi la figlia di Yvonne elaborerà una strategia per una gara in comune del suddetto sport e la comunicherà a Constanze.

L'avvocatessa, però, anziché far presente al direttore amministrativo che l'idea è di Josie, preferirà spacciarla come sua a Paul.

Selina sarà entusiasta quando scoprirà che Cornelius tornerà a breve a Bichlheim per promuovere il suo libro, ma tale frenesia sarà smorzata quando la donna verrà a conoscenza che i ticket venduti sono stati pochi e l'evento pubblicitario potrebbe saltare.

I biglietti verranno venduti e il signor von Thalheim, di conseguenza, tornerà in città. La connessione tra l'uomo e Selina sarà ristabilita, ma la mamma di Maja dovrà farsene una ragione quando scoprirà che Cornelius ha una storia con la sua editrice.

Josie preferirà non dire nulla a Paul del colpo basso subito da Constanze e, al contempo, quest'ultima affiderà all'assistente di André dei piccoli lavori di smistamento che la costringeranno a rimanere in ufficio sino a tarda notte. Fortunatamente, la giovane Klee riceverà un aiuto inaspettato.