Le anticipazioni dello sceneggiato statunitense, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 febbraio, raccontano che Thomas preparerà una cena romantica per Paris, nel frattempo Finn cercherà di metabolizzare la scoperta che Jack è suo padre naturale. Il medico, però, sembrerà non riuscirci e Li dirà a al marito di non volerlo più vedere, mentre Paris rivelerà a Carter che Thomas le ha detto di provare qualcosa per lei.

Brooke e Ridge organizzeranno la cena del Ringraziamento senza invitare Deacon e Sheila, ma Hope inviterà ugualmente il padre. Ridge, infine, costringerà Brooke a cacciare Deacon di casa, in quanto il signor Forrester sarà convinto che l'uomo distrugga ogni vita che tocca.

Thomas vorrà approfondire la conoscenza di Paris

Paris sarà in procinto di uscire per un appuntamento con Zenda, ma rimarrà sgomenta quando vedrà che Thomas le ha preparato una cena romantica. La ragazza dirà di essere lusingata ma, al contempo, di avere altri piani per la serata, quindi il giovane Forrester le dirà di volerla conoscere meglio.

Carter e Zende, successivamente, dialogheranno circa l'ossessione pregressa di Thomas nei riguardi di Hope, mentre il figlio di Ridge ammetterà di voler confidare a Paris di cercare qualcosa in più di una semplice amicizia nel loro rapporto.

Finn sarà su tutte le furie dopo aver scoperto che Jack è suo padre biologico. Quest'ultimo lo indurrà a fare tutto il necessario per placare la rabbia, ma il dottore non riuscirà a perdonarlo, soprattutto sapendo che ha mentito a tutti per tanto tempo.

Come se non bastasse, Jack dovrà sorbirsi anche l'ira di Li che gli dirà di non volerlo più vedere.

Allo stesso tempo, la signora Finnegan preferirà non dire a Finn che a spingere Jack a essere sincero è stata Sheila.

Ridge costringerà Brooke a cacciare di casa Deacon

Sheila sarà al settimo cielo sia perché Steffy non potrà incolparla di nulla ma anche perché potrà aiutare il figlio a metabolizzare la scoperta.

Paris, poco dopo, confiderà a Carter che Thomas è interessata a lei, ma chiederà all'avvocato di non farne parola con nessuno.

Ridge e Brooke, intanto, organizzeranno la cena del Ringraziamento, guardandosene bene dall'invitare Sheila e Deacon, ma Hope inviterà ugualmente il padre.

Deacon sarà grato alla figlia dell'invito e cercherà di stare lontano quanto più possibile da Ridge, nel frattempo Liam rivelerà a Steffy di temere che Hope possa essere ferita nuovamente.

Ridge costringerà Brooke a cacciare di casa Deacon, così quest'ultimo cercherà di allentare la tensione chiedendo a Forrester senior di accettarlo come uomo cambiato.

Ridge, però, rimarrà fermo sulle proprie ragioni, credendo fortemente che Deacon distrugga ogni vita che tocca ma, allo stesso tempo, si accorgerà di essere a un punto morto e sceglierà di andarsene dalla tenuta prima di dire qualcosa di spiacevole a Brooke.

Prima di andarsene, però, dirà che farà sì che Deacon non distrugga più le loro esistenze.

Hope, più tardi, tornerà alla baita trovando Brooke e Deacon assieme. Ridge, in ultimo, cercherà il sostegno morale di Steffy.