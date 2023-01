Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, sarà Ümit ad avere bisogno di essere soccorsa, dopo che lei ha salvato la vita a Züleyha. Durante un litigio con Fikret, la ragazza cadrà dalle scale e sarà in stato di incoscienza. Fikret non la soccorrerà, anzi se la darà a gambe levate. Intanto, visti i trascorsi, il primo sospettato per l'incidente sarà Demir, che verrà accusato del tentato omicidio di Ümit.

Demir finisce per l'ennesima volta in carcere

Per Demir arriverà l'ennesima reclusione in carcere nelle prossime puntate di Terra Amara.

Nel mentre che sarà intento a raccontare a Züleyha tutto quello che c'è stato con Ümit, la polizia arriverà a Villa Yaman per arrestarlo. È il principale sospettato del tentato omicidio di Ümit: la ragazza è stata aggredita e ora si trova in ospedale in coma.

In realtà la ragazza non si trova in questo stato per colpa di Demir, ma a causa di Fikret.

Fikret vuole fuggire da Çukurova con Müjgan

Fikret vorrà scappare da Çukurova insieme a Müjgan. Prima di andarsene, però, si fermerà a casa di Ümit per prendere le sue cose, senza però dirle dove stava andando e soprattutto con chi. La ragazza rimarrà turbata: fino a quel momento sono stati alleati e ora non si fida più di lei. In realtà Fikret sarà molto arrabbiato con lei, visto che Demir ha saputo la verità sul loro legame.

Ümit lo accuserà di lasciarla sola, ma quello non si rivelerà un problema per Fikret, visto che secondo lui la ragazza se la sa cavare benissimo.

Ümit cade dalle scale

Ümit non prenderà bene la cosa, così impedirà a Fikret di entrare nella sua stanza per prendere i suoi effetti personali. Si sentirà tradita da lui, anche perché le aveva promesso che insieme avrebbero distrutto Demir.

Fikret, però, le farà notare che se il piano è fallito è soprattutto per causa sua, visto che si è innamorata di Demir.

Ümit, disperata, gli vorrà impedire di andarsene, ma mentre spingerà Fikret cadrà dalle scale. Lui non saprà cosa fare: la ragazza sarà priva di sensi. Proverà a rianimarla, ma ogni tentativo sarà vano. Così, con la coda tra le gambe, scapperà via.

Züleyha disperata per la carcerazione di Demir

La ragazza non morirà e verrà ricoverata in ospedale in stato comatoso. Demir entrerà in prigione e Züleyha sarà disperata: non avrà la benché minima idea di come far uscire il marito da lì. Per ora Demir dovrà rimanere in carcere almeno fino a quando si svolgerà il processo.

Nel mentre Müjgan e Fikret si troveranno in un hotel di Istanbul: la loro vita lontano da Çukurova è appena iniziata. Fikret non ha confessato di essere stato testimone dell'incidente di Ümit, in più crederà che la ragazza sia morta. A ogni modo, l'obiettivo della coppia sarà di scappare dalla Turchia alla Francia, per poi spostarsi in Germania.