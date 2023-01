Züleyha non vorrà perdere tempo con la sua storia con Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo che i due si sono riconciliati, Züleyha vorrà riprendere fin da subito la normale vita da coppia sposata, tra cui dormire nella stessa stanza. Questa cosa la rammaricherà parecchio, ma Sevda proverà a consolarla, dicendole che parlerà personalmente con Demir per risolvere la situazione.

Züleyha e Demir si amano davvero

Nelle prossime puntate Züleyha e Demir torneranno finalmente insieme, anzi per la prima volta proveranno dei veri sentimenti reciproci.

Per stare con Züleyha, Demir lascerà da parte anche la sua storia clandestina con Ümit. Quest'ultima, suo malgrado, sarà anche spettatrice di un fatto non molto piacevole, infatti Ümit spierà Züleyha e Demir mentre si baceranno.

Per la prima volta da quando si conoscono, Züleyha e Demir saranno sinceri l'uno con l'altra. Soprattutto per la prima volta la ragazza pronuncerà il fatidico "ti amo" che Demir aspettava da molto tempo. Nemmeno lei riuscirà a capire quando ha iniziato a sentire dei veri sentimenti per Demir, però gli confesserà di essere stata gelosa quando vedeva che non rientrava a dormire a casa: evidentemente Züleyha capiva che trascorreva la notte insieme a un'altra donna. Demir piangerà a dirotto dopo aver sentito le parole di Züleyha e le chiederà perdono per tutto il dolore che le ha causato.

La ragazza lo spronerà a non pensare più al passato, ma solo al loro futuro insieme ai loro bimbi.

Züleyha vuole condividere lo stesso letto con Demir

A ogni modo Züleyha non vorrà perdere tempo in questa storia d'amore e procedere a ritmo spedito, visto che con Demir si è creata fin da subito una certa complicità. Nonostante ciò, lei e il marito dormono ancora in camere separate e questa cosa sembrerà non andarle bene.

In merito a questo argomento avrà modo di parlarne con Sevda, che le ricorderà che Demir la ama alla follia. Anche lei lo ama e forse, proprio per questo motivo, dovrebbe pazientare un po' e attendere i suoi tempi. Züleyha, però, non sarà dello stesso avviso: se due persone si amano, e sono pure sposate, non dovrebbero dormire separate.

La proposta di Sevda

La ragazza, però, sarà anche cosciente del fatto che quella di dormire in stanze separate sia stata una sua idea. Dopo la morte di Yilmaz si è resa conto che non avrebbero potuto vivere come una normale coppia sposata, ma le cose son cambiate e lei non saprà come rimediare.

In tutta questa vicenda Sevda si proporrà di fare da pacere e prometterà a Züleyha che sarà lei stessa a esporre il problema a Demir, in maniera tale che possano riprendere la loro relazione da coppia sposata.