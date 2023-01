Arriverà il lieto fine nella storia d'amore tra Züleyha e Demir. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, la ragazza confesserà al marito di essersi resa conto di essere realmente innamorata di lui. Lui rimarrà meravigliato dal fatto che Züleyha finalmente ricambi i suoi sentimenti e suggelleranno il momento scambiandosi un bacio passionale.

Züleyha in pericolo in mezzo alla foresta

Nelle prossime puntate i sentimenti di Demir oscilleranno tra Ümit e Züleyha. Se in un primo momento Demir si farà l'amante, convinto che la moglie non ricambierà mai i suoi sentimenti, nonostante la morte di Yilmaz, successivamente dovrà ricredersi.

Il tutto accadrà quando Züleyha sarà in pericolo e abbandonata a se stessa in una foresta.

In quell'occasione Demir crederà seriamente di perderla per sempre, così farà di tutto per trovarla e riaverla con sé: per un attimo temerà di non poter più stare con lei.

Il racconto commovente di Züleyha

L'incubo di Züleyha, però, finirà molto presto. Verrà salvata dalla foresta e per precauzione verrà portata in ospedale. Qui Demir avrà modo di parlare con la moglie: le chiederà di stare attenta e di non sparire più, non potrebbe sopportare di perderla per sempre.

Züleyha guarderà Demir con il cuore colmo d'amore, allora gli racconterà come ha trascorso quei giorni in cui si trovava in trappola nella foresta: ha sempre avuto tanta fiducia e pensato che Demir sarebbe andato a cercarla per salvarla.

Demir si commuoverà di fronte a queste parole.

Il bacio tra Züleyha e Demir

Züleyha e Demir potranno stare insieme dopo aver attraversato tanti momenti di sofferenza. Saranno sempre più vicini, al punto che si lasceranno andare alla passione e si scambieranno un emozionante bacio. Una scena che avrà una spettatrice, visto che Ümit gli osserverà e li spierà da oltre il vetro con lo sguardo sbalordito.

Dopo tutte le promesse che le fatto, tra cui la volontà di chiedere il divorzio alla moglie, Ümit forse non si sarebbe aspettata un dietro front del genere. Mediterà vendetta nei confronti del suo amante?

La confessione di Züleyha

Züleyha confesserà a Demir di essere innamorata di lui, anche se all'inizio è stato difficile ammetterlo anche a se stessa.

Demir non riuscirà a smettere di piangere: finalmente Züleyha ricambierà i suoi sentimenti. La ragazza, inoltre, gli confesserà che provava gelosia per tutte quelle notti in cui lui dormiva fuori casa e proprio in quel momento si è accorta di provare qualcosa per lui.

Demir non crederà alle parole pronunciate da Züleyha e le chiederà più volte perdono, perché capirà che la moglie si è resa conto che lui stava fuori casa perché si incontrava con un'altra donna. Lei minimizzerà la situazione, sottolineando che da quel momento in poi vorrà solo pensare al futuro insieme ai loro bambini.