Le prossime puntate di Terra Amara vedranno protagonista Mujgan, intenta a organizzare il suo matrimonio con Yilmaz. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la felicità della dottoressa non sarà totale, visto che la futura signora Akkaya penserà con rammarico alle liti con i suoi genitori e temerà che nessuno dei due si presenti al suo matrimonio. Yilmaz, vedendo la fidanzata infelice, cercherà di prendere in mano la situazione, ma il suo tentativo di convincere i futuri suoceri a partecipare alle nozze assumerà dei toni minacciosi.

Mujgan ripensa alle liti con i genitori

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la trama della soap turca, Yilmaz impedirà a Mujgan di lasciare il paese e la convincerà ad accettare la sua proposta di matrimonio. I genitori di Mujgan però confermeranno il loro disappunto per la scelta della figlia. Behzat e Sevil non vedranno di buon occhio Yilmaz sia per il suo passato da galeotto che per la sua lotta continua con Demir.

Rimasta senza alcun supporto a organizzare il suo matrimonio, Mujgan sarà molto triste perché, considerando gli ultimi avvenimenti, maturerà la consapevolezza che né il padre né la madre le saranno nel giorno delle sue nozze. Nonostante ciò, la dottoressa cercherà di riappacificarsi con la madre, ma Sevil non accetterà di parlarle al telefono, nel tentativo di non ricevere l'invito alle nozze.

In considerazione di ciò e cercando di supportare la futura moglie, Yilmaz proverà a trovare una soluzione.

Yilmaz minaccia il futuro suocero

Akkaya telefonerà a Behzat, chiedendogli di prendere parte al matrimonio della figlia, ma quando il medico rimanderà al mittente l'invito, sottolineando di non accettarlo come genero, i toni si inaspriranno.

Yilmaz alzerà la voce e dirà al suocero di presentarsi al matrimonio con tanto di regalo o in caso contrario se la vedrà direttamente con lui. Behzat percepirà come un minaccia la richiesta di Yilmaz, cosa che andrà a confermare a sue idea di uomo violento.

Oltre a dover convincere i futuri suoceri, Yilmaz dovrà vedersela ancora con Demir, il quale si dirà disposto a riappacificarsi con lui in cambio della vendita di tutte le azioni della società fondata con Cengaver e che quest'ultimo gli ha venduto.

Dapprima Akkaya rifiuterà, ma poi su consiglio di Fekeli accetterà.

Yilmaz però chiederà a Demir il triplo del denaro per le azioni, con il chiaro intento di mettere in difficoltà il suo nemico. Per capire a quali risvolti porteranno le scelte di Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.