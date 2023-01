Ci saranno grandi colpi di scena in occasione delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera prodotta in Turchia svelano che Hunkar e Demir si vendicheranno di Sermin. La donna, infatti, scoprirà che le hanno fatto bloccare i risparmi che ha in banca.

Terra amara, anticipazioni: Demir scopre che sua cugina l'ha fatto arrestare

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, annunciano che Sermin farà una brutta scoperta in banca.

Tutto inizierà quando Demir Yaman avrà la certezza che sua cugina ha fatto il suo nome con gli inquirenti che indagano sulla sparatoria in cui è rimasto ferito Yilmaz.

Il ricco imprenditore, a questo punto, non ci penserà due volte e correrà a casa della moglie di Sabahattin per minacciarla di morte. La incolperà del suo arresto e di aver venduto la sua abitazione al suo grande rivale. Fortunatamente Hunkar eviterà che l'incontro si tramuti in una tragedia, convincendo il figlio ad aprire un'aspra battaglia legale per costringerla alla restituzione di tutti i soldi che le hanno prestato in tutti questi anni per far vivere Betul a Parigi. Una decisione che non piacerà affatto a Sermin.

Sermin apprende che Demir le ha bloccato tutti i conti

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin si recherà in banca per prelevare dei soldi e sarà in questo frangente che scoprirà che il suo conto è stato chiuso, visto che Demir con la sua ingiunzione le ha bloccato tutti i conti.

Una notizia che farà arrabbiare la moglie di Sabahattin, la quale si precipiterà a parlare con sua zia e suo cugino. Il denaro bloccato non era altro che il frutto della vendita della tenuta a Yilmaz, un dettaglio evidentemente trascurato da madre e figlio Yaman.

La madre di Betul apprende che suo cugino è in attesa di un bambino da Zuleyha

Sermin si recherà alla tenuta dove farà una scoperta inaspettata: da una conversazione tra suo marito e i suoi parenti scoprirà che Zuleyha è in attesa di un altro bambino. La madre di Betul non potrà fare a meno di notare il nervosismo del cugino Demir in merito alla notizia, visto che crederà di essere sterile.

Per questo motivo la nipote della diabolica Hunkar deciderà di indagare a tal riguardo, tanto che la faida tra cugini sarà destinata a prolungarsi nel tempo.

In attesa di vedere come evolverà questa storyline, Terra Amara va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5.