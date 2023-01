Tante novità delizieranno il pubblico di Terra Amara, lo sceneggiato ambientato in Turchia che ogni giorno sfiora il 20% di share sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate trasmesse il 10 e l'11 gennaio in prima visione tv rivelano che Hunkar Yaman salverà la nuora Zuleyha (Hilal Altınbilek) da un triste destino. Yilmaz Akkaya, invece, vorrà avere un incontro con l'amata Mujgan.

Terra amara, anticipazioni 10 gennaio: Zuleyha tenta il suicidio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la puntata che il pubblico avrà modo di vedere martedì 10 gennaio su Canale 5, rivelano che Huseyin si dichiarerà colpevole della sparatoria in cui è rimasto ferito Yilmaz.

Dietro alle sbarre, il giovane ammetterà di averlo fatto per vendicarsi di Fekeli, reo di averlo licenziato dopo averlo visto rubare alcune ceste di cotone.

Zuleyha approfitterà dell'assenza di Demir, intento a portar via le cose di Adnan, per scrivere una lettera da destinare al suo ex fidanzato Yilmaz (Uğur Güneş). La giovane avrà intenzione di confessargli che è il vero padre di Adnan e nella lettera lo pregherà di prendersene cura, visto che lei non potrà più farlo. Difatti la nuora di Hunkar cercherà di suicidarsi tagliandosi le vene.

Hunkar trova la nuora prima che sia troppo tardi

Nella puntata di Terra amara di mercoledì 11 gennaio, in onda dalle ore 14:10 su Canale 5, Hunkar riuscirà fortunatamente a trovare la nuora prima che sia troppo tardi.

La matrona allerterà subito il dottor Tunca, che si precipiterà alla fattoria Yaman per strappare la giovane ragazza da un infausto destino. Fortunatamente il medico riuscirà a salvare la madre di Adnan, sebbene le consigli il suo ricovero in un istituto psichiatrico, per paura che compia un nuovo gesto a causa delle sue fragili condizioni psichiche.

Hunkar sarà terrorizzata al solo pensiero di rinchiudere Zuleyha in una casa di cura, ma alla fine accetterà di seguire il consiglio del dottor Tunca. La signora Yaman chiederà aiuto a Gaffur e Saniye per organizzare il trasporto della nuora in ospedale.

Yilmaz vuole incontrare l'amata per chiarirsi

Allo stesso tempo Yilmaz sembrerà ristabilirsi dopo la ferita alla schiena inflitta per mano del rivale Demir.

Cercherà di alzarsi dal letto per raggiungere Mujgan, nonostante la spossatezza. Akkaya avrà intenzione di chiarire il prima possibile ogni questione con la sua amata. Il ragazzo riuscirà nel suo intento?

In attesa di scoprirlo, si ricorda che tutti gli episodi di Terra Amara sono disponibili in modalità on demand su Mediaset Play Infinity.