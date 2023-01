Nella soap opera Beautiful nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 febbraio 2023, Finn scoprirà la verità sul padre biologico. Si tratterà di un'amara sorpresa per lui, visto che sarà proprio Jack il suo padre naturale: tale notizia sconvolgerà il giovane medico e pure Li, la moglie di Jack. Entrambi saranno sotto shock e non sembreranno disposti a perdonare l'uomo per aver tenuto nascosta la verità per tutto questo tempo. Non solo, Finn non riuscirà a perdonare il padre per aver tradito Li con Sheila.

Li viene a sapere che Jack l'ha tradita con Sheila: anticipazioni Beautiful

Nella settimana dal 6 all' 11 febbraio i telespettatori di Beautiful vedranno emergere tutta la verità sulla relazione che Jack ha avuto in passato con Sheila Carter. È lui infatti il padre biologico di Finn. Un segreto che l'uomo ha custodito per tutti questi anni, ma che sarà costretto a svelare prima alla moglie Li e poi a Finn.

In particolare sarà Li la prima a cui Jack confesserà la verità. La moglie quindi verrà sapere di essere stata tradita dal marito proprio con Sheila. Era il periodo in cui Li lavorava come medico nell' ospedale nel quale Sheila era infermiera. Frasi due ci fu una relazione clandestina che portò appunto alla nascita di un bambino.

Li sconvolta, invita Jack a dire la verità a Finn: prossime puntate di Beautiful

Durante il racconto che Jack farà alla moglie, verrà fuori che l'uomo convinse Sheila a lasciare che lui adottasse il bambino insieme alla moglie. Jack in sostanza, decise di mentire a Li, nascondendole che il bambino fosse frutto del suo tradimento.

Fece passare il tutto come una normale adozione. Ovviamente la moglie Li, sentendo la confessione di Jack rimarrà di sasso. Sarà letteralmente sconvolta e non si capaciterà di come il marito abbia mantenuto questo segreto per così tanti anni. Sarà difficile per la donna anche solo pensare di poter perdonare Jack, inoltre gli dirà che dovrà raccontare tutto pure a Finn.

Finn scopre che Jack è il suo padre biologico e sarà furioso con lui

Nelle prossime puntate di Beautiful, si vedrà dunque che il momento della verità arriverà nel momento in cui Li e Jack saranno invitati a cena a casa di Finn e Steffy.

Jack quindi racconterà tutto al figlio che, come prevedibile, sarà sconvolto nel venire a conoscenza che quello che ha sempre considerato il suo padre adottivo è in realtà il suo genitore biologico.

Finn, proprio come la madre Li, sarà furioso con Jack, soprattutto per il fatto che l'uomo abbia mentito per tutto questo tempo. Finn non riuscirà a perdonarlo anche per il fatto di aver tradito Li. Il giovane medico deciderà quindi di escludere Jack dalla sua vita e di non volerlo più vedere.

La tensione tra Finn e la sua famiglia adottiva sarà alle stelle e potrebbe essere Sheila ad approfittarne.