La furia di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà incontenibile nell’episodio della soap opera di origini turche Terra Amara, che il pubblico avrà modo di vedere il 4 febbraio 2023. La protagonista assoluta sapendo che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) le consentirà di ricongiungersi in maniera definitiva con il figlio Adnan solo dopo le nozze del suo ex, si scaglierà contro Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) per costringerla a dirle quando si sposerà con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anticipazioni Terra amara, episodio del 4/02: Yilmaz e Ercument si scontrano, Hunkar dice una bugia a Saniye

Nella puntata dello sceneggiato nato con il titolo Bir Zamanlar Çukurova e che verrà trasmessa sabato 4 febbraio a partire dalle ore 14:30 come di consueto, per cominciare Ercument (Rüzgar Aksoy) approfitterà di una situazione per raggiungere un suo obiettivo: l’uomo violenterà la domestica Gulten (Selin Genç) dopo averla convinta ad accompagnarlo in un luogo isolato. Intanto Yilmaz sarà proprio alla ricerca della fanciulla, per chiederle la ragione per cui ha mandato una lettera al padre di Mujgan: Akkaya dopo non essere riuscito a evitare il dramma affronterà il cugino di Demir. Durante la colluttazione Ercument sparerà a Yilmaz facendogli perdere i sensi: quest’ultimo però farà in tempo a ferire il nemico con un sasso.

Dalle anticipazioni si evince che ci sarà l’intervento di Hunkar (Vahide Perçin): la donna salverà l’onore della sua inserviente dandole una mano a farsi il bagno, ma soprattutto la tranquillizzerà assicurandole che ciò che ha subìto non verrà mai a galla. La signora Yaman inizierà a raccontare una menzogna alla governante Saniye (Selin Yeninci), dicendole che sua cognata ha fatto i conti con l’ira di Yilmaz a causa di un suo gesto.

Demir rimane sconvolto dalle parole della madre, Zuleyha fa una scenata alla rivale Mujgan

A questo punto la moglie del capomastro Gaffur (Bülent Polat) cercherà di consolare Gulten senza riuscire nel suo intento. Il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) intanto presterà soccorso a Yilmaz curandogli le ferite, mentre Hunkar e Fekeli (Kerem Alışık) di comune accordo saranno decisi a mettere al corrente Demir del dramma di Gulten: il rivale di Akkaya del tutto scioccato dalle parole pronunciate dalla madre, a sorpresa si rifiuterà di far incontrare Zuleyha e il figlio Adnan.

Infine Altun si ribellerà immediatamente al consorte, dato che affronterà la rivale Mujgan ed esigerà sapere quando pronunceranno il fatidico sì lei e Yilmaz: la protagonista della telenovela finirà per avere un mancamento a seguito della sua improvvisa scenata, a cui assisterà anche il marito Demir.