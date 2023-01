Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse dal 30 gennaio al 4 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Gulten Taskin subirà una violenza da parte di Ercument dopo essere riuscita a chiarirsi con Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni puntate da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate fino al 4 febbraio 2023 in televisione rivelano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) scoprirà che la lettera indirizzata ad Yilmaz non è mai arrivata a destinazione a causa di un disguido postale e non per volontà di Gulten.

Di conseguenza, la protagonista chiederà perdono alla domestica per aver dubitato di lei. Purtroppo le scuse non verranno accettate da Taskin.

Intanto, Gaffur e Saniye parteciperanno ad un banchetto nuziale nella periferia di Cukurova. In questa circostanza la donna costringerà suo marito a giurare su un libro sacro di non aver mai avuto una relazione clandestina con Seher. A tal proposito, Yilmaz Akkaya e la promessa sposa Mujgan (Melike İpek Yalova) avranno pareri diversi su di un vestito indossato per l'occasione. Secondo l'ex meccanico è più adatto alla vita di città piuttosto che un matrimonio rurale.

Zuleyha e Gulten fanno pace

Nelle nuove puntate 30 gennaio - 4 febbraio di Terra amara Hunkar e Fekeli saranno chiamati a fare da testimoni di nozze al matrimonio del figlio del capo villaggio.

Cetin e Gulten, invece, appariranno attratti l'uno dall'altra se non venissero ostacoli dalla gelosia di Ercument, che metterà gli occhi su di lei. Gaffur porterà un gallo in moschea per l'espiazione, mentre Demir (Murat Ünalmış) accetterà di recarsi all'appuntamento con Fekeli. In questa circostanza, l'anziano imprenditore lo avviserà che Hatip sta cercando di mettere in cattiva luce il suo rapporto con Yilmaz.

Difatti, alcuni tirapiedi del nuovo cattivo cercheranno di cacciare i braccianti dalle baracche, spacciandosi per uomini di Demir. Intanto, Zuleyha e Gulten faranno pace

La sorella di Gaffur viene violentata da Ercument

Yilmaz accuserà Hatip di fare il doppio gioco durante una riunione alla camera di commercio. Per questo motivo, Tellidere verrà allontanato dagli uomini del consiglio.

Gulten, invece, verrà avvicinata da Ercument. Ed ecco, che il cugino di Demir approfitterà di un luogo isolato per violentare la domestica Gulten. Purtroppo Yilmaz interverrà troppo tardi per evitare una brutale violenza alla sorella di Gaffur. Sarà in questo frangente che i due uomini daranno vita ad una colluttazione, dove l'ex meccanico nonostante venga ferito riuscirà a colpire l'aggressore con una pietra.