Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda da lunedì 23 a sabato 28 gennaio su Canale 5 alle ore 14:10, Mujgan deciderà di affrontare Zuleyha prima di sposare Yilmaz. Il figlioccio di Fekeli apprenderà da Cengaver che Demir aveva assoldato Huseyin per eliminare Fekeli, così Akkaya deciderà di eliminare il suo avversario. Intanto Ali Rahmet avrà un malore e tutti correranno in ospedale per capire cosa gli sia successo.

Cengaver venderà le quote dei suoi terreni all'ex meccanico di Adana provocando la furia del signore Yaman che si recherà da lui per affrontarlo e scoprirà la verità sulla diffusione dei pettegolezzi sul suo matrimonio.

Demir chiederà perdono a Nihal per averla accusata ingiustamente, mentre Saniye sospetterà che suo marito Gaffur la stia tradendo. La signora Hunkar manderà Seher al cottage e la donna metterà in campo il suo diabolico piano: approfitterà di un momento di debolezza di Demir per incastrarlo.

Yilmaz apprende che Demir ha tentato di uccidere Fekeli

Mujgan vorrà chiarirsi le idee prima di convolare a nozze con Yilmaz, così si recherà da Zuleyha per chiederle cosa prova realmente per il suo ex fidanzato. La signorina Altun mentirà alla dottoressa di Cukurova poiché teme che suo marito possa portargli via di nuovo il figlio.

Nel frattempo, Cengaver per dimostrare la sua fedeltà al giovane Akkaya e al suo padrino, confiderà che Demir aveva assoldato Huseyin Coban per eliminarlo e che tuttora paga l'uomo per restare in prigione.

Questa confessione farà perdere le staffe al figlioccio di Ali Rahmet, che deciderà di uccidere il suo avversario. La sua futura moglie comunque riuscirà a fermarlo. Dopodiché, Fekeli avrà un malore e verrà portato in ospedale.

Demir chiede perdono a Cengaver e Nihal

Più tardi Demir accompagnerà suo cugino da poco arrivato ad Adana per fargli vedere il terreno che ha acquistato sul quale costruire il proprio caseificio, ma la visita verrà interrotta da Yilmaz che gli rivelerà di aver acquistato le quote dello spazio da Cengaver.

Su tutte le furie, il signor Yaman correrà dal suo ex-amico per affrontarlo, tuttavia lo scontro tra i due uomini verrà fermato da Nihal, che confesserà al figlio di Hunkar la verità sulla diffusione dei pettegolezzi sul suo matrimonio con Altun.

Sconvolto dalla notizia, il marito di Zuleyha correrà da Sabahattin per chiedergli conferma di quanto appena appreso: dopo le parole del medico, l'uomo non avrà altra scelta che tornare dai suoi ex amici e chiedere perdono per averli accusati ingiustamente.

Seher incastra Demir con un diabolico piano: spoiler di Terra Amara

In seguito Sermin riceverà una notifica dal tribunale che chiederà la restituzione di tutti i soldi finora prestati dalla famiglia Yaman, così la donna chiederà l'aiuto di Yilmaz per estinguere i propri debiti e mantenere l'istruzione di sua figlia in Francia.

Nel contempo, Fadik insinuerà che Gaffur abbia una relazione extra-coniugale con Seher e questo provocherà un duro litigio tra la ragazza e Sanyie, tanto che Hunkar sarà costretta ad intervenire per dividerle. Pertanto, la signora Yaman manderà Seher al cottage per servire la cena a Demir ed Ercument.

Durante la serata, il marito di Altun e suo cugino si ubriacheranno, dopodiché Ercument andrà via e Demir rimarrà da solo nel cottage.

Sarà proprio in questo momento che Seher metterà in atto il suo diabolico piano: approfitterà della debolezza dell'uomo per infilarsi nel suo letto e "incastrarlo", facendogli successivamente credere di essere rimasta incinta di lui.