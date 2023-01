Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye darà prova di essere una donna molto forte e coraggiosa. Come rivelano le anticipazioni turche della soap, la domestica, dopo i primi momenti di furia contro il marito fedifrago, deciderà di avere un confronto con lui. Resasi conto che il capomastro non ha alcuna intenzione di rinunciare al figlio che porta in grembo Seher, prima chiederà a Gaffur di essere sincero, confessando il tradimento finora negato e poi si recherà da Hunkar per fare una richiesta molto particolare, ossia prendersi cura lei stessa del figlio della sua nemica e del marito.

Gaffur chiama a colloquio il marito Gaffur

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Saniye. Seguendo la storyline dell'amata soap turca, dopo che Seher, dietro minaccia di Demir, confesserà che il figlio che porta in grembo in realtà è di Gaffur, Saniye andrà su tutte le furie tanto da minacciare di chiedere il divorzio al capomastro. Hunkar, a questo punto, deciderà di mandare via Seher per evitare inutili pettegolezzi alla tenuta e con la speranza che gli animi si possano placare.

Gaffur, dal canto suo, continuerà a negare il suo tradimento ma nonostante ciò continuerà a trovare il modo di vedere di nascosto Seher tanto più che in una delle sue visite all'amante non solo le confesserà di essere innamorato di lei ma le porterà anche dei soldi affermando di volersi fare carico in tutto e per tutto del figlio che porta in grembo.

Saniye a questo punto deciderà di non demoralizzarsi per cui chiamerà il marito per poter parlare con lui.

L'inaspettata proposta di Saniye a Hunkar

Dopo aver capito che è giunto il momento di essere finalmente sincero con la moglie, Gaffur confesserà il suo tradimento e poi si scuserà per non aver resistito alla tentazione.

Saniye, seppure già consapevole della situazione, scoppierà in lacrime di fronte all'ammissione del marito ma poi deciderà di prendere in mano la situazione e farà un'inaspettata richiesta a Hunkar. Saniye andrà dalla sua padrona e le chiederà di far tornare Seher alla tenuta.

Il motivo della richiesta sarà legato alla certezza maturata da Saniye per cui la sua 'rivale' in amore non sarà in grado di prendersi cura del bimbo che porta in grembo e così farà l'esplicita richiesta di poter essere lei a prendersene cura in tutto e per tutto una volta nato.

A fronte della sua richiesta, Saniye prometterà di perdonare il tradimento del marito e andare avanti con il suo matrimonio. Hunkar sembrerà essere favorevole alla proposta della sua sottoposta, ma cosa ne penserà Seher? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.