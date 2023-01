Molteplici novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame future dello sceneggiato rivelano che Sermin Yaman scoprirà che suo cugino sta nascondendo qualcosa. Sospetti che risulteranno veri visto che Demir Yaman inizierà una tresca con Umit. Invece Zuleyha scomparirà e rischierà di morire.

Terra amara, anticipazioni: Sermin crede che suo cugino abbia una tresca clandestina

Le anticipazioni di Terra amara annunciano che Sermin scoprirà le bugie di suo cugino.

La storyline prenderà il via quando Zuleyha vivrà momenti di terrore quando finirà in una trappola per animali.

Per questo motivo, la donna rimarrà bloccata in mezzo al bosco. Nel frattempo, Demir cederà alla passione con Umit, ignorando che alla tenuta di famiglia tutti sono in ansia per la scomparsa di Zuleyha. In questo frangente, Sermin si renderà conto che suo cugino sta nascondendo qualcosa. La donna, infatti, capirà che Demir non si è recato ad un appuntamento ad Ankara come aveva detto. Per questo motivo, la nipote di Hunkar arriverà a credere che l'uomo stia avendo una tresca clandestina.

Intanto, Zuleyha chiederà a gran voce aiuto dopo essere rimasta bloccata nel fitto della boscaglia. Purtroppo nessuno riuscirà a sentire le sue grida d'aiuto.

Umit e Demir si lasciano andare a delle effusioni

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Fekeli metterà una squadra di uomini alla ricerca di Zuleyha.

Tuttavia, gli scagnozzi torneranno alla villa senza essere riusciti a trovarla.

Umit e Demir, nel frattempo, trascorreranno un giorno insieme. In questa circostanza, i due amanti si lasceranno andare a delle effusioni, sfruttando tutto il tempo a loro disposizione.

Alla tenuta, invece, Fikret scoprirà che Zuleyha è scomparsa.

Pertanto, l'uomo avrà un confronto con Fekeli al cotonificio. Qui, il fratellastro di Demir ribadirà di non aver nulla a che fare con quanto capitato ad Altun sebbene abbia avuto un litigio con lei quando l'aveva sorpresa a pedinarlo per le vie di Adana. Di conseguenza, Fikret accompagnerà Ali nello stesso luogo dove aveva visto la giovane per l'ultima volta.

Ed ecco, che i due uomini si ritroveranno a poche centinaia di metri dal luogo dove è caduta la moglie di Demir che però stremata non potrà chiedere aiuto.

Yaman apprende che la consorte è scomparsa

Intanto, Umit e Demir torneranno a Cukurova dopo un week-end insieme. La collega di Mujgan si dispiacerà di essere tornata a casa. Poco dopo, Yaman si metterà in contatto con la fattoria dove scoprirà che la sua consorte non si vede da oltre due giorni. Una notizia che sconvolgerà il figlio di Hunkar, il quale deciderà di far ritorno a casa.